Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Что известно о решении Трампа?

По данным издания, в пятницу, 24 июля, Трамп получил очередной план своих военных по ударам по Ирану, однако не одобрил его. Он приказал им воздержаться от новых атак.