Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Что известно о решении Трампа?
По данным издания, в пятницу, 24 июля, Трамп получил очередной план своих военных по ударам по Ирану, однако не одобрил его. Он приказал им воздержаться от новых атак.
Президент США Дональд Трамп приказал американским военным не наносить новые удары по Ирану. Так он прервал почти двухнедельную серию ежедневных атак.
Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, в пятницу, 24 июля, Трамп получил очередной план своих военных по ударам по Ирану, однако не одобрил его. Он приказал им воздержаться от новых атак.