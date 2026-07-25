Про це пише Axios з посиланням на джерела.

Що відомо про рішення Трампа?

За даними видання, у п'ятницю, 24 липня, Трамп отримав черговий план своїх військових щодо ударів по Ірану, однак не схвалив його. Натомість він наказав їм утриматися від нових атак.

Згодом американський лідер заявив, що може продовжити удари або загострити їх, в тому числі "ліквідуючи все", що має Іран.

Водночас американські військові продовжують готувати плани на випадок відновлення бойових дій.