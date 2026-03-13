Окончание войны США против Ирана: между советниками Трампа вспыхнуло противостояние, – Reuters

Среди советников американского президента Дональда Трампа в Белом доме развивается противостояние на фоне неопределенности относительно того, как закончить войну против Ирана, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом пишет агентство Reuters.

О чем спорят в США?

По данным агентства, сложное внутреннее противостояние в Белом доме заставляет Дональда Трампа менять публичные заявления о войне против Ирана, поскольку его советники обсуждают, когда и при каких условиях объявить победу.

В то же время конфликт против Ирана уже распространяется на весь регион, некоторые чиновники и советники предупреждают президента США, что стремительный рост цен на бензин может обернуться политическими потерями для США и Израиля.

Но есть и те, кто давит на американского президента для продолжения наступательных действий против Ирана. Отмечается, что подобные закулисные маневры подчеркивают высокие ставки, с которыми сейчас сталкивается Дональд Трамп.

Только в прошлом году он вернулся на пост президента, обещая избегать "глупых" военных вмешательств, однако сам же втянул страну в войну, которая поразила мировые финансовые рынки и нарушила международную торговлю нефтью.

Борьба за внимание Трампа является характерной чертой его президентства, но на этот раз последствия касаются войны и мира в одном из самых нестабильных и экономически важных регионов мира,

– говорится в статье.

Отойдя от амбициозных целей, которые он сформулировал, начав конфликт против Ирана 28 февраля, Трамп в последние дни отмечал, что рассматривает конфликт как "ограниченную кампанию, цели которой в основном достигнуты".

Впрочем, подобное сообщение было непонятным для многих, особенно для энергетических рынков, которые в ответ на вышеупомянутые заявления американского президента нестабильно колебались в обоих направлениях.

Также агентство напоминает, что в среду на митинге в Кентукки Дональд Трамп заявил, что "мы выиграли" войну, а затем внезапно сменил тональность: "Мы же не хотим уйти рано, не так ли? Мы должны довести дело до конца".

Собеседники сообщили, что советники и чиновники, в частности из Минфина и Национального экономического совета, предупредили Трампа, что нефтяной шок и рост цен на бензин могут подорвать внутреннюю поддержку войны.

Какие идеи предлагают?

Политсоветники призывают Трампа четко определить результаты операции и подчеркнуть, что она имеет ограниченный характер и приближается к окончанию, учитывая возможные последствия, в частности, из-за роста цен на топливо.

В свою очередь часть республиканцев, в частности сенаторы Линдси Грэм и Том Коттон, настаивают на усилении давления на Иран, чтобы ответить на атаки против судов и войск США и не допустить получения им ядерного оружия.

Зато представители популистской базы, среди которых Стив Бэннон и Такер Карлсон предостерегают американского президента от втягивания Соединенных Штатов в новый длительный конфликт на Ближнем Востоке.

"В поисках выхода из непопулярного конфликта, Трамп пытается сочетать противоречивые нарративы, которые, по мнению некоторых критиков, усложнили и без того сложную ситуацию, поскольку Иран остается непокорным", – пишет издание.

Согласно обнародованной информации, военные достижения американской стороны были серьезно подорваны усилением атак Ирана на нефтяные танкеры и транспортные объекты в Персидском заливе, что привело к росту цен на нефть.

По мнению аналитиков, Иран объявит победу уже хотя бы потому, что выстояли под натиском США и Израиля, особенно после того, как продемонстрировали свою способность давать отпор и наносить своим врагам и их союзникам.

Каковы последствия конфликта для США?