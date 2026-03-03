МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране

В МАГАТЭ подтвердили повреждение ядерного объекта в Иране. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Об этом МАГАТЭ сообщило в X.

Какие последствия атаки по ядерному объекту в Иране?

В МАГАТЭ подтвердили повреждения входных зданий подземного завода по обогащению топлива (ОЗП) в Иране.

В организации отметили, что радиологических последствий нет, а дополнительного воздействия на самом ОЗП, который был серьезно поврежден во время июньского конфликта, не обнаружено.

В Иране ранее сообщали о поражении ядерного объекта в Натанзе