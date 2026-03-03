Укр Рус
Ближний Восток МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране
3 марта, 16:33
МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране

Сергей Попович
Основні тези
  • МАГАТЭ подтвердило повреждение входных зданий подземного завода по обогащению топлива в Иране.
  • Радиологических последствий нет, дополнительного воздействия на сам завод не обнаружено.

В МАГАТЭ подтвердили повреждение ядерного объекта в Иране. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Об этом МАГАТЭ сообщило в X.

Какие последствия атаки по ядерному объекту в Иране?

В МАГАТЭ подтвердили повреждения входных зданий подземного завода по обогащению топлива (ОЗП) в Иране.

В организации отметили, что радиологических последствий нет, а дополнительного воздействия на самом ОЗП, который был серьезно поврежден во время июньского конфликта, не обнаружено.

В Иране ранее сообщали о поражении ядерного объекта в Натанзе

  • Иран сообщил о атаке на ядерный объект в Натанзе со стороны США и Израиля.

  • Сначала в МАГАТЭ говорили, что нет признаков, что любые ядерные объекты в Иране, включая АЭС в Бушере и исследовательским реактором в Тегеране, были повреждены или поражены.