Иранцы разместили фото премьера Испании на ракете, которую запустили по Израилю
- Иран разместил на ракете фото премьер-министра Испании.
- Иранцы поблагодарили Санчеса за его позицию против войны США и Израиля.
Иранские военные поблагодарили премьер-министра Испании Педро Санчеса, который выступал с критикой начала боевых действий на Ближнем Востоке. Они разместили на одной из ракет наклейку с его цитатой и портретом.
В Иране заявляли, что ракеты "вскоре будут выпущены по оккупированным территориям", намекая таким образом на Израиль. Об этом сообщили в El Mundo.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан, похвалил "ответственное поведение" Санчеса в соцсетях и призвал его противостоять нарушениям прав человека и агрессии США и Израиля.
Также иранские военные и раньше любили надписи на боеприпасах. Две недели назад, они написали на ракетах, что продолжат атаки, пока последний американский солдат не покинет Ближний Восток.