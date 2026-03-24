В Иране заявляли, что ракеты "вскоре будут выпущены по оккупированным территориям", намекая таким образом на Израиль. Об этом сообщили в El Mundo.

Что Иранцы написали на своей ракете?

На опубликованном в телеграмм-канале изображении показано наклейку с цитатой антивоенной речи Педро Санчеса на саммите ЕС в Брюсселе. Тогда он заявил, что война в Иране является не только незаконной, но и бесчеловечной. На самой ракете написали "Спасибо, премьер-министр", а также добавили его цитаты на фарси.

Фото Санчеса на иранской ракете: смотрите видео

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан, похвалил "ответственное поведение" Санчеса в соцсетях и призвал его противостоять нарушениям прав человека и агрессии США и Израиля.

Также иранские военные и раньше любили надписи на боеприпасах. Две недели назад, они написали на ракетах, что продолжат атаки, пока последний американский солдат не покинет Ближний Восток.

