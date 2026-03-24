В Иране заявляли, что ракеты "вскоре будут выпущены по оккупированным территориям", намекая таким образом на Израиль. Об этом сообщили в El Mundo.
Смотрите также Иранские СМИ обещают "сюрпризы" для США в ближайшие дни
Что Иранцы написали на своей ракете?
На опубликованном в телеграмм-канале изображении показано наклейку с цитатой антивоенной речи Педро Санчеса на саммите ЕС в Брюсселе.
Тогда он заявил, что война в Иране является не только незаконной, но и бесчеловечной. На самой ракете написали "Спасибо, премьер-министр", а также добавили его цитаты на фарси.
Фото Санчеса на иранской ракете: смотрите видео
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан, похвалил "ответственное поведение" Санчеса в соцсетях и призвал его противостоять нарушениям прав человека и агрессии США и Израиля.
Также иранские военные и раньше любили надписи на боеприпасах. Две недели назад, они написали на ракетах, что продолжат атаки, пока последний американский солдат не покинет Ближний Восток.
Смогут ли США и Иран заключить мирное соглашение?
-
Иран отрицает проведение переговоров с США, назвав это манипуляциями для стабилизации рынков. Незадолго до этого Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном были продуктивными.
-
СМИ также сообщали, что США определили 9 апреля как ориентировочную дату завершения войны против Ирана, чтобы Трамп мог прибыть в Израиль на День независимости 22 апреля.
-
В материале Foreign Policy отметили, что Тегеран демонстрирует готовность к длительному противостоянию, тогда как США и Израиль надеются на быстрый политический коллапс от ударов по руководству и инфраструктуре.