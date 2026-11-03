На иранском острове Кешм прогремели взрывы: США нанесли удары, – СМИ

В ночь на 3 ноября на Кешме прогремели взрывы. США нанесли удары по острову, расположенному у входа в Ормузский пролив.

В последние недели Вашингтон неоднократно наносил удары по Ирану. Об этом сообщили иорданское издание Royanews и американская газета The Wall Street Journal.

Что пишут о взрывах на острове?

Во вторник, 3 ноября, на острове Кешм местные жители сообщили о 5 взрывах. Также они видели 2 самолета. Об этом писали иранские СМИ.

В то же время они не уточнили, что именно стало причиной взрывов. На данный момент нет независимого подтверждения мест возможных ударов, а также информации о погибших, пострадавших или разрушениях. Ни США, ни Израиль не прокомментировали эти сообщения.

Кешм – стратегически важный остров в Ормузском проливе, недалеко от входа в Персидский залив и вблизи основных судоходных путей. Его расположение сделало его центром военной напряженности между Тегераном и Вашингтоном.

Отметим, что остров недавно также фигурировал в новостях об эскалации напряженности. В пятницу, 30 октября, иранские СМИ писали, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) перехватил беспилотник вблизи острова.

Государственное информационное агентство Ирана сообщало о взрывах и возможной работе ПВО. Однако американские военные опровергли заявления Тегерана о том, что они утратили контроль над дроном.

Что известно о действиях США в Иране?

The Wall Street Journal пишет, что США нанесли удары по Кешму. Это один из серии ограниченных ударов, которые нанес Вашингтон в последние недели.

Издание отмечает, что администрация Трампа изменила подход к атакам. В отличие от предыдущих этапов войны, на этот раз Белый дом не объявляет об атаках публично. По словам одного из чиновников, кампанию намеренно держат в тайне, чтобы не создать впечатление, будто США готовятся возобновить полномасштабные боевые действия в регионе.

Нападение произошло после заявлений Трампа о том, что Вашингтон вряд ли вернется к войне с Ираном после промежуточных выборов, которые состоятся во вторник, 3 ноября.

У нас была война с Ираном. Мы победили. Я даже не знаю, можно ли назвать это войной, потому что мы не воевали уже несколько месяцев,

– заявил американский лидер.

Некоторые чиновники назвали эти атаки оборонительными. Они утверждают, что Вашингтон пытается помешать Тегерану атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. В понедельник, 2 ноября, КВИР выпустил ракету класса "земля-воздух" по американскому истребителю, который, по словам официальных лиц, ответил огнем. В тот же день войска США перехватили ракету, выпущенную с острова Кешм и направленную на суда гражданского флота.

Как сообщает издание, США обсуждали с странами Персидского залива возможность проведения короткие и интенсивной операции вскоре после выборов. Однако Трамп смягчил свою риторику накануне голосования. Он вместе с вице-президентом Джей Ди Венсом заявил, что продолжение переговоров по ликвидации ядерной программы Ирана может дать результат.

В понедельник, 2 ноября, журналисты спросили Трампа, рассматривает ли он возможность нанесения удара по Ирану после довыборов. Глава Белого дома ответил "нет". В то же время представители его администрации отметили, что президент взвешивает все варианты.

Напомним, во время беседы с журналистами он дал понять, что Вашингтон рассматривает планы атак на две цели в Иране. Трамп заверил, что американские войска способны разобраться с этими объектами "всего за 10 минут".