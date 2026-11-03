На иранском острове Кешм прогремели взрывы: США нанесли удары, – СМИ

В последние недели Вашингтон неоднократно наносил удары по Ирану. Об этом сообщили иорданское издание Royanews и американская газета The Wall Street Journal.

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Что пишут о взрывах на острове?

Во вторник, 3 ноября, на острове Кешм местные жители сообщили о 5 взрывах. Также они видели 2 самолета. Об этом писали иранские СМИ.

В то же время они не уточнили, что именно стало причиной взрывов. На данный момент нет независимого подтверждения мест возможных ударов, а также информации о погибших, пострадавших или разрушениях. Ни США, ни Израиль не прокомментировали эти сообщения.

Кешм – стратегически важный остров в Ормузском проливе, недалеко от входа в Персидский залив и вблизи основных судоходных путей. Его расположение сделало его центром военной напряженности между Тегераном и Вашингтоном.

Отметим, что остров недавно также фигурировал в новостях об эскалации напряженности. В пятницу, 30 октября, иранские СМИ писали, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) перехватил беспилотник вблизи острова.

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Государственное информационное агентство Ирана сообщало о взрывах и возможной работе ПВО. Однако американские военные опровергли заявления Тегерана о том, что они утратили контроль над дроном.

Что известно о действиях США в Иране?

The Wall Street Journal пишет, что США нанесли удары по Кешму. Это один из серии ограниченных ударов, которые нанес Вашингтон в последние недели.

Издание отмечает, что администрация Трампа изменила подход к атакам. В отличие от предыдущих этапов войны, на этот раз Белый дом не объявляет об атаках публично. По словам одного из чиновников, кампанию намеренно держат в тайне, чтобы не создать впечатление, будто США готовятся возобновить полномасштабные боевые действия в регионе.

Нападение произошло после заявлений Трампа о том, что Вашингтон вряд ли вернется к войне с Ираном после промежуточных выборов, которые состоятся во вторник, 3 ноября.

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У нас была война с Ираном. Мы победили. Я даже не знаю, можно ли назвать это войной, потому что мы не воевали уже несколько месяцев– заявил американский лидер.

Некоторые чиновники назвали эти атаки оборонительными. Они утверждают, что Вашингтон пытается помешать Тегерану атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. В понедельник, 2 ноября, КВИР выпустил ракету класса "земля-воздух" по американскому истребителю, который, по словам официальных лиц, ответил огнем. В тот же день войска США перехватили ракету, выпущенную с острова Кешм и направленную на суда гражданского флота.

Как сообщает издание, США обсуждали с странами Персидского залива возможность проведения короткие и интенсивной операции вскоре после выборов. Однако Трамп смягчил свою риторику накануне голосования. Он вместе с вице-президентом Джей Ди Венсом заявил, что продолжение переговоров по ликвидации ядерной программы Ирана может дать результат.

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В понедельник, 2 ноября, журналисты спросили Трампа, рассматривает ли он возможность нанесения удара по Ирану после довыборов. Глава Белого дома ответил "нет". В то же время представители его администрации отметили, что президент взвешивает все варианты.

Напомним, во время беседы с журналистами он дал понять, что Вашингтон рассматривает планы атак на две цели в Иране. Трамп заверил, что американские войска способны разобраться с этими объектами "всего за 10 минут".