На іранському острові Кешм прогриміли вибухи: США завдали ударів, – ЗМІ

Останніми тижнями Вашингтон неодноразово бив по Ірану. Про це повідомили йорданське Royanews та американська The Wall Street Journal.

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Що пишуть про вибухи на острові?

У вівторок, 3 листопада, на острові Кешм місцеві жителі повідомили про 5 вибухів. Також вони бачили 2 літака. Про це писали іранські ЗМІ.

Водночас вони не уточнили, що саме стало причиною вибухів. Наразі немає незалежного підтвердження місць можливих ударів, а також інформації про загиблих, постраждалих чи руйнування. Ані США, ані Ізраїль не прокоментували ці повідомлення.

Кешм – стратегічно важливий острів в Ормузькій протоці, поблизу входу до Перської затоки та поблизу основних судноплавних шляхів. Його розташування зробило його центром військової напруженості між Тегераном та Вашингтоном.

Зазначимо, що острів нещодавно також фігурував у новинах про ескалацію. У п'ятницю, 30 жовтня, іранські ЗМІ писали, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) перехопив безпілотник поблизу острова.

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Державне інформаційне агентство Ірану повідомляло про вибухи та можливу роботу ППО. Проте американські військові заперечили заяви Тегерану про те, що вони втратили контроль над дроном.

Що відомо про Дії США в Ірані?

The Wall Street Journal пише, що США завдали ударів по Кешму. Це один з серії обмежених ударів, які завдав Вашингтон останніми тижнями.

Видання зазначає, що адміністрація Трампа змінила підхід до атак. На відміну від попередніх етапів війни, цього разу Білий дім не оголошує про атаки публічно. За словами одного з посадовців, кампанію навмисно тримають у тіні, щоб не створити враження, ніби США готуються відновити повноцінні бойові дії в регіоні.

Напад стався після заяв Трампа про те, що Вашингтон навряд-чи повернеться до війни з Іраном після проміжних виборів, які відбудуться у вівторок, 3 листопада.

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У нас була війна з Іраном. Ми перемогли. Я навіть не знаю, чи можна назвати це війною, бо ми не воювали вже кілька місяців– казав американський лідер.

Деякі чиновники назвали ці напади оборонними. Вони стверджують, що Вашингтон намагається перешкодити Тегерану атакувати комерційні судна в Ормузькій протоці. У понеділок, 2 листопада, КВІР випустив ракету класу "земля-повітря" по американському винищувачу, який, за словами офіційних осіб, відповів на вогонь. Того ж дня війська США перехопили ракету, що вилетіла з Кешма та була спрямована на комерційне судноплавство.

Як повідомляє видання, США говорили із країнами Перської затоки щодо можливості проведення короткої та інтенсивної операції невдовзі після виборів. Проте Трамп пом'якшив свою риторику напередодні голосування. Він разом з віцепрезидентом Джей Ді Венсом заявили, що продовження переговорів щодо ліквідації ядерної програми Ірану може спрацювати.

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У понеділок, 2 листопада, журналісти запитали Трампа, чи розглядає він можливість удару по Ірану після довиборів. Очільник Білого дому відповів "ні". Водночас представники його адміністрації зазначили, що президент зважує всі варіанти.

Нагадаємо, під час розмови із журналістами він дав зрозуміти, що Вашингтон розглядає плани атак на дві цілі в Ірані. Трамп запевнив, що американські війська здатні розібратися з цими об'єктами "лише за 10 хвилин."