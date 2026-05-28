Война за Тайвань может привести к ядерной гонке США и Китая, – IISS

Потенциальная война между США и Китаем за Тайвань может спровоцировать ядерную эскалацию. Аналитики предполагают, что стороны могут масштабно атаковать командные пункты и системы связи противника.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ Международного института стратегических исследований (IISS).

Чем грозит миру эскалация конфликта в Тайване?

IISS опубликовал отчет перед Диалогом Шангри-Ла – крупнейшим форумом по безопасности в Азии, который пройдет в Сингапуре. По его данным, Азиатско-Тихоокеанский регион становится центром новой гонки ядерных вооружений, перед которыми оказался мир.

Эксперты отмечают, что государства региона имеют стратегические интересы и активно увеличивают свои ядерные арсеналы. В то же время страны без ядерного оружия пытаются получить ресурсы для дальнобойных операций обычным оружием. "Оба эти процессы представляют вызов стратегической стабильности", предостерегают аналитики.

Отдельно в отчете анализируют возможные сценарии войны в регионе, в частности военные доктрины по развитию конфликта вокруг Тайваня. По оценкам, обе стороны могут прибегнуть к масштабным военным операциям. И это несмотря на то, что американская и китайская армии имеют разные цели: Китай пытается сдержать США и их союзников, а Вашингтон – усилить оборону Тайваня.

Конфликт с Китаем рискует эскалацией, возможно, до ядерного уровня, учитывая стратегическое значение Тайваня для Пекина,

– говорится в отчете.

Пока недостаточно открытой информации о том, что вооруженные силы США и Китая устанавливают меры предосторожности или правила использования оружия, которые бы ограничили их возможности бить по ключевым узлам в сферах командования, управления, связи, компьютерных систем, разведки и наблюдения.

В отчете отмечают, что риск ядерной эскалации будет оставаться серьезной угрозой в случае масштабного конфликта между двумя государствами. Ведь именно Китай наращивает свои ядерные возможности быстрее, чем другие ядерные страны.

Аналитики напомнили, что Пентагон в декабре 2025 года сообщал, что Пекин планирует иметь тысячу ядерных боеголовок до 2030 года. А по оценкам Федерации американских ученых, Россия имеет примерно 4 400 активных боеголовок, США – 3 700, а Китай – 620.

К слову, недавно в регионе усилилась напряжённость из-за активности китайских войск возле Тайваня. Остров заявлял, что Китай второй раз за неделю провел "совместное патрулирование боевой готовности".

Тогда в море и воздухе одновременно действовали китайские корабли и самолеты. В частности, ночью 25 мая фиксировали 21 воздушное судно. В ответ Тайвань поднял истребители и направил корабли для наблюдения.