Не "чудо-оружие", но Украина получила важное преимущество над Россией в войне, – WELT

Активное использование Украиной беспилотников средней дальности дало стране важное преимущество над Россией в войне. Такие дроны продолжают все чаще наносить удары по логистике и военной инфраструктуре противника.

Однако есть ли у россиян системы противодействия – об этом WELT узнал в ходе беседы с украинскими военными.

Что говорят о таком преимуществе военные?

Один из собеседников издания – командир взвода 3-й отдельной штурмовой бригады, Герой Украины Александр Иванцов. Ему удалось избежать российского плена, хотя в 2022 году он был одним из последних защитников "Азовстали". Сейчас офицер командует подразделением, которое применяет БПЛА с дальностью полета до 200 километров.

Мы летаем 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Чем больше, тем лучше,

– отмечает Иванцов.

По данным издания, с весны 2026 года именно такими дронами Силы обороны начали активнее проводить атаки на российские маршруты снабжения, склады, системы противовоздушной обороны, радары и другие стратегические объекты.

В течение мая-июня Силы обороны Украины смогли поразить от 500 до 800 российских транспортных средств и повредить или уничтожить до 40 грузовых поездов и цистерн, оценивает издание. Благодаря этим действиям фактически было нарушено сухопутное сообщение россиян с временно оккупированным Крымом.

Однако украинские военные предупреждают, что стратегический эффект таких ударов будет заметен не сразу. По словам Иванцова, российская армия уже столкнулась с логистическими трудностями, однако полный результат проявится со временем.

Я знаю только, что сейчас у нас есть преимущество и есть окно возможностей, которое мы должны использовать настолько хорошо, насколько это возможно,

– добавил командир.

За последний год, по данным издания, себестоимость украинских БПЛА средней дальности снизилась с 20 – 60 тысяч долларов до примерно 5 – 10 тысяч долларов.

Иванцов утверждает, что оккупационная армия пока не располагает аналогичными системами и, более того, действенными средствами противодействия таким дронам. Противник использует мобильные группы ПВО и пытается защитить дороги антидроновыми сетками. Однако украинские военные уже знают, как будут реагировать на эти препятствия.

В то же время руководитель отдела беспилотных систем 3-го армейского корпуса Юрий Филатов призвал не переоценивать возможности нового оружия. По его словам, БПЛА средней дальности – не "чудо-оружие". Они лишь расширяют возможности украинских сил.

По мнению офицера, решающую роль в войне по-прежнему играют наземные войска, которые несут основную тяжесть боев.

Напомним, в последнее время украинские дроны все чаще совершают атаки на "теневой флот" России. Так, ночью 11 июля подразделения Сил беспилотных систем нанесли удары по 28 вражеским судам в Азовском море. В частности, недавно был полностью уничтожен российский танкер "Санар-17".