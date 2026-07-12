Проте, чи мають росіяни системи протидії – дізнався WELT у ході спілкування з українськими військовими.

Що кажуть про таку перевагу військові?

Один зі співрозмовників видання – командир взводу 3-ї окремої штурмової бригади, Герой України Олександр Іванцов. Він зміг уникнути російського полону, хоч у 2022 році був одним з останніх захисників "Азовсталі". Зараз офіцер командує підрозділом, який застосовує БпЛА з дальністю польоту до 200 кілометрів.

Ми літаємо 24 години на добу, сім днів на тиждень. Чим більше, тим краще,

– зазначає Іванцов.

За даними видання, з весни 2026 року саме такими дронами Сили оборони почали активніше атакувати російські маршрути постачання, склади, системи протиповітряної оборони, радари та інші стратегічні об'єкти.

Протягом травня-червня Сили оборони України могли уразити від 500 до 800 російських транспортних засобів та пошкодити або знищити до 40 вантажних поїздів і цистерн, оцінює видання. Завдяки цим діям фактично було порушене сухопутне сполучення росіян з тимчасово окупованим Кримом.

Однак українські військові застерігають, що стратегічний ефект таких ударів буде помітним не одразу. За словами Іванцова, російська армія вже натрапила на логістичні труднощі, однак повний результат проявиться з часом.

Я знаю лише, що зараз ми маємо перевагу і маємо вікно можливостей, яке повинні використати настільки добре, наскільки це можливо,

– додав командир.

За останній рік, за даними видання, собівартість українських БпЛА середньої дальності знизилась з 20 – 60 тисяч доларів до приблизно 5 – 10 тисяч доларів.

Іванцов стверджує, що окупаційна армія наразі не має аналогічних систем та, ба більше, дієвих засобів протидії таким дронам. Противник використовує мобільні групи ППО та намагається захистити дороги антидроновими сітками. Однак українські військові вже знають, як будуть реагувати на ці перешкоди.

Водночас керівник відділу безпілотних систем 3-го армійського корпусу Юрій Філатов закликав не переоцінювати можливості нової зброї. За його словами, БпЛА середньої дальності – не "диво-зброя". Вони лише розширюють можливості українських сил.

На думку офіцера, вирішальну роль у війні й надалі відіграють наземні війська, які несуть основний тягар боїв.

Нагадаємо, останнім часом українські дрони дедалі частіше атакують "тіньовий флот" Росії. Так, уночі 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем вдарили по 28 ворожих суднах в Азовському морі. Зокрема, нещодавно було повністю знищено російський танкер "Санар-17".