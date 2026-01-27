"Происходят очень хорошие события": Трамп выразил надежду на близкий мир в Украине
Дональд Трамп заявил, что война в Украине близится к завершению. В то же время подчеркнув, что этот конфликт остается одним из ключевых на международной арене.
Об этом американский лидер сказал в интервью американской радиостанции WABC.
Что сказал Трамп о завершении войны в Украине?
По словам лидера США, война, развязанная Россией против Украины, приближается к своему завершению. Он подчеркнул, что его главной целью является остановка кровопролития и гибели "многих солдат".
Также Трамп отметил, что рассматривает войну как один из важнейших международных конфликтов, который требует немедленного политического урегулирования.
В то же время президент Штатов в очередной раз подчеркнул свою способность останавливать войны, отметив, что уже повлиял на завершение 8 войн. Напоследок он добавил, что совсем скоро к этому списку добавится девятая.
Мы имеем мир на Ближнем Востоке. Подумайте только... и сейчас, к тому всему, у нас есть еще и Совет мира... Большинство войн завершено. Почти все. Я не знал, что их было восемь, когда баллотировался, но в результате я их прекратил – восемь войн, а сейчас, как я считаю, появляется девятая,
– отметил Дональд Трамп.
Также лидер США отметил, что ранее считал завершение войны в Украине достаточно простой задачей.
Почему Трамп спешит заключить мир в Украине?
Вашингтон считает трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, которые состоялись в Абу-Даби 23 и 24 января, историческими.
В СМИ появляются сообщения о якобы давлении США на Киев, чтобы как можно быстрее заключить мирное соглашение и достичь хоть какого-то результата. После новой волны заявлений из Москвы о якобы давних договоренностях с Дональдом Трампом снова появились предположения, что Кремль пытается навязать свою версию переговоров.
Политолог-американист Александра Филиппенко связывает это не столько с внешней политикой США, как со стремлением администрации Трампа в промежуточных выборах показать избирателям результат работы.