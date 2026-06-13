Путин может пойти на рискованный шаг из-за провалов в Украине, – Foreign Policy

После незначительных территориальных успехов в 2025 году Россия всё чаще сталкивается с проблемами как на фронте, так и внутри страны. На этом фоне Москва может попытаться вернуть себе инициативу с помощью более агрессивных действий против Украины и Европы.

Об этом говорится в аналитическом материале Foreign Policy.

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С какими трудностями сталкивается Путин в войне в Украине?

По оценкам издания, российская армия сейчас несет такие потери, которые уже приближаются к уровню ежемесячного пополнения личного состава. В частности, в апреле украинские военные, по подсчетам Минобороны Украины на основе видеофиксации, нанесли россиянам около 35 тысяч безвозвратных и тяжелых потерь.

В то же время Украина начала активнее использовать новые ударные дроны средней дальности, которые способны действовать далеко за линией фронта и нарушать российскую логистику.

Авторы материала отмечают, что российская экономика также все сильнее ощущает последствия войны. Среди причин называют огромные военные расходы, удары по энергетической инфраструктуре и нехватку рабочей силы из-за мобилизации и потребностей оборонной промышленности.

Кроме того, недовольство в обществе вызвали попытки властей усилить контроль над интернетом.

Несмотря на некоторый рост доходов от экспорта энергоносителей на фоне конфликта между Израилем и Ираном, в Кремле остаются недовольны отсутствием прогресса в завершении войны.

К чему может прибегнуть Москва?

Бывший директор по европейским и российским делам Совета национальной безопасности США Эндрю Пик считает, что из-за трудностей на фронте Россия ищет другие способы повлиять на ситуацию.

Они ищут способы вернуть себе инициативу в эскалации, если не инициативу в войне,

– отметил он.

Одним из возможных направлений могут стать провокации в Европе. Авторы материала напоминают об инциденте в конце мая, когда российский беспилотник попал в здание на территории Румынии недалеко от украинской границы, ранив двух человек.

Директор программы по вопросам Европы, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн не исключает, что такие действия могут быть сигналом для европейских стран.

"Я думаю, вполне вероятно, что они пытаются показать Европе: ситуация может стать еще хуже", — сказал он.

В Foreign Policy также обратили внимание на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину, в котором глава государства предположил, что Кремль может сделать ставку на баллистические ракеты.

"Мы также знаем, что вы надеетесь, что баллистические ракеты достигнут для вас того, чего не смогло достичь все остальное", — написал Зеленский.

Баллистические ракеты остаются одним из немногих видов вооружения, против которых Украина имеет ограниченные возможности перехвата из-за нехватки ракет для систем ПВО.

Параллельно с военным давлением Россия пытается продвигать собственную повестку дня на Западе. Издание обращает внимание на участие ряда американских и британских консервативных публичных деятелей в Петербургском международном экономическом форуме.

По мнению экспертов, Кремль продолжает искать пути влияния на политические круги в США и Европе, хотя последние выборы в ряде стран показали ограниченный успех пророссийских кандидатов.

В то же время аналитики сомневаются, что у России есть много возможностей для существенной эскалации. Как отмечает эксперт Брукингского института Стивен Пайфер, Москва уже использует большинство доступных ей инструментов давления.

В своем обращении к Путину президент Украины выразил уверенность, что международная поддержка Киева сохраняется, несмотря на затянувшуюся войну.

Мир не устал от Украины, как вы так долго надеялись. Но растет усталость от России,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, как отмечается в материале, европейские страны продолжают наращивать поддержку Украины. По оценкам аналитиков, на фоне политических изменений в США Европа удвоила усилия по оказанию помощи Киеву, в частности предоставив финансовую поддержку на сумму более 100 миллиардов долларов.

"Возможно, будет наступление шарма, но я не уверен, что оно направлено на особо восприимчивую аудиторию", — отметил эксперт Стивен Пайфер.