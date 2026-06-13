Подробнее об этом в материале для издания The Telegraph рассказал британский обозреватель Чарльз Мур. Он утверждает, что президент страны-агрессора не только не достиг поставленных целей, но и фактически способствовал укреплению украинской национальной идентичности.

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Как Россия провалила свои планы в войне?

Автор колонки обращает внимание на то, что война длится уже более 4 лет. Несмотря на оккупацию около пятой части территории Украины, включая Крым, Россия так и не смогла реализовать свой первоначальный замысел по быстрому захвату страны и смене власти в Киеве.

Наоборот, уже в первые месяцы вторжения российские войска были вынуждены отступить от украинской столицы, а война превратилась в длительное изнурительное противостояние.

Важно! Чарльз Мур отмечает, что цена этой кампании для Кремля оказалась чрезвычайно высокой. По разным оценкам, потери российской армии убитыми могут составить от 350 до 500 тысяч солдат, тогда как общее количество раненых и тех, кто навсегда выбыл из строя, значительно больше. Генштаб ВСУ по состоянию на 13 июня 2026 года оценивает потери личного состава в 1 381 430 человек.

При этом Москва так и не смогла достичь решающего стратегического перелома на поле боя. Обозреватель напоминает, что в начале вторжения Кремль представлял нападение как краткосрочную "специальную военную операцию". В Москве были убеждены, что у украинского государства не будет достаточных ресурсов для сопротивления, а его руководство быстро утратит контроль над ситуацией.

Однако события развились по противоположному сценарию. По мнению автора, главным следствием российской агрессии стало укрепление украинского национального единства. Вместо ослабления украинской идентичности война лишь укрепила ее, объединив общество вокруг борьбы за независимость и собственное будущее.

Именно поэтому Мур считает, что "Путин случайно выковал дух нации, которую стремился уничтожить".

В статье также подчеркивается, что война существенно изменила геополитическую ситуацию в Европе. Страны, которые Россия рассматривала как потенциальную сферу своего влияния, напротив, активизировали сотрудничество с западными союзниками.

Одним из ярчайших примеров стала Финляндия, которая после десятилетий нейтралитета присоединилась к НАТО. Особое внимание автор уделяет трансформации украинской армии. За годы войны Украина стала одним из ведущих центров развития и применения беспилотных технологий.

Значительная часть дронов создается украинскими производителями, а боевой опыт ВСУ все внимательнее изучают военные эксперты и армии других государств. По мнению Мура, одним из ключевых преимуществ Украины стала способность быстро адаптироваться к новым вызовам, внедрять инновационные решения и менять тактику в соответствии с условиями современной войны.

В то же время российская система, построенная на страхе и жесткой вертикали управления, значительно менее эффективна во внедрении новых подходов.

Проводя исторические параллели с Первой мировой войной, обозреватель утверждает, что победу тогда одержали те государства, которые смогли объединить различные виды вооружения и использовать технологическое преимущество. По его мнению, похожий процесс происходит и сегодня.

Обратите внимание! Украина комплексно применяет свои возможности на суше, море и в воздухе, нанося удары по логистическим маршрутам, военной инфраструктуре и экономическим ресурсам России.

Автор отмечает, что украинские беспилотники все чаще поражают склады боеприпасов, топливные базы и другие критически важные объекты далеко за пределами линии фронта.

В то же время российский Черноморский флот утратил прежнюю свободу действий, а фронт все больше превращается в зону взаимного сдерживания. Подводя итог, Чарльз Мур отмечает, что Кремль пытается разрушить систему европейской безопасности, которая формировалась после Второй мировой войны.

Однако, по его оценке, именно Украина сегодня стала одним из главных факторов защиты этой системы и сдерживания российской экспансии на континенте.

При этом, как сообщает New York Post, Владимир Путин якобы делает ставку на масштабное зимнее наступление против Украины. В то же время эксперты отмечают, что экономика России находится под серьезным давлением, а в Кремле растет разочарование из-за отсутствия значительных результатов войны.