Детальніше про це в матеріалі для видання The Telegraph розповів британський оглядач Чарльз Мур. Він стверджує, що президент країни-агресорки не лише не досяг поставлених цілей, а й фактично сприяв зміцненню української національної ідентичності.

Цікаво Лукашенко дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Як Росія провалила свої плани у війні?

Автор колонки звертає увагу на те, що війна триває вже понад 4 роки. Попри окупацію близько п'ятої частини території України, включно з Кримом, Росія так і не змогла реалізувати свій початковий задум щодо швидкого захоплення країни та зміни влади в Києві.

Навпаки, уже в перші місяці вторгнення російські війська були змушені відступити від української столиці, а війна перетворилася на тривале виснажливе протистояння.

Важливо! Чарльз Мур зазначає, що ціна цієї кампанії для Кремля виявилася надзвичайно високою. За різними оцінками, втрати російської армії вбитими можуть становити від 350 до 500 тисяч солдатів, тоді як загальна кількість поранених та тих, хто назавжди вибув зі строю, є значно більшою. Генштаб ЗСУ станом на 13 червня 2026 року оцінює втрати особового складу у 1 381 430 осіб.

При цьому Москва так і не змогла досягти вирішального стратегічного перелому на полі бою. Оглядач нагадує, що на початку вторгнення Кремль подавав напад як короткотривалу "спеціальну військову операцію". У Москві були переконані, що українська держава не матиме достатнього ресурсу для опору, а її керівництво швидко втратить контроль над ситуацією.

Однак події розвинулися за протилежним сценарієм. На думку автора, головним наслідком російської агресії стало посилення української національної єдності. Замість послаблення української ідентичності війна лише зміцнила її, об'єднавши суспільство навколо боротьби за незалежність та власне майбутнє.

Саме тому Мур вважає, що "Путін випадково викував дух нації, яку прагнув знищити".

У статті також підкреслюється, що війна суттєво змінила геополітичну ситуацію в Європі. Країни, які Росія розглядала як потенційну сферу свого впливу, навпаки, активізували співпрацю із західними союзниками.

Одним із найяскравіших прикладів стала Фінляндія, яка після десятиліть нейтралітету приєдналася до НАТО. Окрему увагу автор приділяє трансформації української армії. За роки війни Україна стала одним із провідних центрів розвитку та застосування безпілотних технологій.

Значна частина дронів створюється українськими виробниками, а бойовий досвід ЗСУ дедалі уважніше вивчають військові експерти та армії інших держав. На переконання Мура, однією з ключових переваг України стала здатність швидко адаптуватися до нових викликів, впроваджувати інноваційні рішення та змінювати тактику відповідно до умов сучасної війни.

Натомість російська система, побудована на страху та жорсткій вертикалі управління, значно менш ефективна у впровадженні нових підходів.

Проводячи історичні паралелі з Першою світовою війною, оглядач стверджує, що перемогу тоді здобули ті держави, які змогли поєднати різні види озброєння та використати технологічну перевагу. На його думку, схожий процес відбувається і сьогодні.

Зверніть увагу! Україна комплексно застосовує свої можливості на суходолі, морі та в повітрі, завдаючи ударів по логістичних маршрутах, військовій інфраструктурі та економічних ресурсах Росії.

Автор наголошує, що українські безпілотники дедалі частіше вражають склади боєприпасів, паливні бази та інші критично важливі об'єкти далеко за межами лінії фронту.

Водночас російський Чорноморський флот втратив колишню свободу дій, а фронт дедалі більше перетворюється на зону взаємного стримування. Підсумовуючи, Чарльз Мур зазначає, що Кремль намагається зруйнувати систему європейської безпеки, яка формувалася після Другої світової війни.

Проте, за його оцінкою, саме Україна сьогодні стала одним із головних чинників захисту цієї системи та стримування російської експансії на континенті.

При цьому, як повідомляє New York Post, Володимир Путін нібито робить ставку на масштабний зимовий наступ проти України. Водночас експерти зазначають, що економіка Росії перебуває під серйозним тиском, а в Кремлі зростає розчарування через відсутність значних результатів війни.