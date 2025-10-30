Орбан назвал "единственного игрока", который может принести мир в Украину

Виктор Орбан заявил, что для достижения мира между Украиной и Россией нужен внешний посредник. По мнению премьер-министра Венгрии "единственным игроком" в переговорах, который может этого достичь, является Дональд Трамп.

Что сказал Орбан о Трампе и мире в Украине?

Виктор Орбан заявил, что между Россией и Украиной невозможно достичь мира без участия третьей стороны, которая не имеет отношения к кому-либо из участников войны. По мнению венгерского премьера только такой посредник может положительно влиять на переговоры.

Мы надеемся, что кто-то внешний, кто не связан ни с россиянами, ни с украинцами, оказывать давление для достижения соглашения и мира. Я сам уже вел переговоры как с россиянами, так и с украинцами, и на собственном опыте вижу, что две стороны, которые ведут переговоры сами, не достигнут мира,

– сказал Орбан.

Он утверждает, что нужен "третий игрок", который будет способен на позитивный шаг для мира.

"К сожалению, европейцы вышли из процесса, поэтому остался только Трамп, который достаточно предан идее мира", – говорит венгерский премьер.

По словам лидера правительства Венгрии, Трамп "очень редкий лидер", которого поддерживает Будапешт, поэтому шансы достичь результатов неплохие. В то же время ЕС, по мнению Орбана, оказался неспособным предотвратить войну в Украине.

Если бы был Трамп, ее (войны в Украине – 24 Канал), возможно, не было бы. Если нет канала для переговоров с Россией, остановить войну невозможно. То, что делает Брюссель, – это демонстрация своей неэффективности, потому что он отказывается вести переговоры,

– подчеркнул политик.

