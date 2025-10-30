Орбан назвав "єдиного гравця", який може принести мир в Україну
- Віктор Орбан вважає, що для досягнення миру між Україною та Росією потрібен зовнішній посередник, і єдиним можливим кандидатом є Дональд Трамп.
- Орбан критикує ЄС за неефективність у запобіганні війні та вважає, що за наявності Трампа війни могло б не бути.
Віктор Орбан заявив, що для досягнення миру між Україною та Росією треба зовнішній посередник. На думку прем'єр-міністра Угорщини "єдиним гравцем" у переговорах, який може цього досягти, є Дональд Трамп.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Repubblica.
Цікаво Вже наступного тижня: Орбан прагне зустрітися з Трампом та обговорити санкції щодо нафти
Що сказав Орбан про Трампа і мир в Україні?
Віктор Орбан заявив, що між Росією й Україною неможливо досягти миру без участі третьої сторони, яка не має стосунку до будь-кого з учасників війни. На думку угорського прем'єра тільки такий посередник може позитивно впливати на переговори.
Ми сподіваємося, що хтось зовнішній, хто не пов'язаний ні з росіянами, ні з українцями, чинитиме тиск для досягнення угоди та миру. Я сам уже вів переговори як із росіянами, так і з українцями, і на власному досвіді бачу, що дві сторони, які ведуть переговори самі, не досягнуть миру,
– сказав Орбан.
Він стверджує, що потрібен "третій гравець", який буде здатний на позитивний крок для миру.
"На жаль, європейці вийшли з процесу, тому залишився тільки Трамп, який досить відданий ідеї миру", – каже угорський прем'єр.
За словами лідера уряду Угорщини, Трамп "дуже рідкісний лідер", якого підтримує Будапешт, тому шанси досягти результатів непогані. Водночас ЄС, на думку Орбана, виявився нездатним запобігти війні в Україні.
Якби був Трамп, її (війни в Україні – 24 Канал), можливо, не було б. Якщо немає каналу для переговорів із Росією, зупинити війну неможливо. Те, що робить Брюссель, – це демонстрація своєї неефективності, тому що він відмовляється вести переговори,
– підкреслив політик.
Як Трамп і Путін намагалися зустрітися в Будапешті та чому цього не сталося?
Дональд Трамп 16 жовтня заявляв, що планує провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в угорській столиці Будапешті. Темою цього саміту мало стати закінчення війни в Україні.
Уже через кілька днів у Білому домі заявили журналістам, що Дональд Трамп не планує зустрічатися з Путіним найближчим. Таке рішення, видається, ухвалили після розмови між держсекретарем США Рубіо та главою МЗС Росії Лавровим, де Москва не погодилася йти на припинення вогню.
Пізніше Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті, заявивши, що вона відбудеться пізніше. За словами глави Білого дому, він не вважає за доцільне проводити зустріч саме зараз, поки немає бачення результату.
Цікаво, що сам Володимир Путін заявив, що саме американська сторона нібито запропонувала провести саміт в Угорщині під час останньої телефонної розмови президентів 16 жовтня. Водночас диктатор заявив, що йдеться не про скасування, а про перенесення цього саміту на інший час.