У Путина будут большие проблемы, когда российская армия вернется домой, – Bild

Среди западных политических кругов возникло новое, довольно тревожное подозрение. Там опасаются, что в случае прекращения войны в Украине режим Владимира Путина может столкнуться с серьезными внутренними политическими вызовами, в частности со стороны людей, которые вернутся домой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Bild.

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С какими вызовами столкнется Путин после войны в Украине

Журналисты отметили, что Кремль до сих пор не реализовал стратегические военные цели в Украине, одновременно военно-промышленный комплекс страны-агрессора расширили благодаря масштабным государственным вливаниям средств.

Сейчас сотни тысяч россиян получают стабильную прибыль благодаря войне, и эти обстоятельства значительно усложняют возможность Владимира Путина пойти на компромисс. Поэтому возникает вопрос: какими будут последствия для России, если боевые действия завершатся?

Экономисты отмечают, что экономика России будет переживать далеко не лучшие времена после окончания войны в Украине.

Если рассматривать динамику промышленного производства без учета секторов с господствующей долей военно-промышленного комплекса, можно говорить о переходе к рецессии,

– отметили эксперты.

В России сейчас можно наблюдать снижение производства во многих отраслях – от пищевой промышленности до машиностроения. Только оборонная промышленность показывает рост.

При всем при этом, экономистка и бывшая сотрудница Центробанка России Александра Прокопенко высказала мнение, что окончание войны России против Украины не нанесет удар по военной отрасли страны.

"По моему мнению, окончание войны не повлияет на оружейную промышленность – сектор будет продолжать получать выгоду от государственных нужд. Военные должны пополнить свои арсеналы, которые значительно сократились или даже полностью истощились из-за войны против Украины. Производители оборонной продукции инвестировали в расширение своих мощностей, ожидая дальнейший высокий спрос. Сомневаюсь, что такой раздутый военно-промышленный комплекс снова сократится", – объяснила эксперт.

Она также отметила, что НАТО и ЕС также обсуждают увеличение своих расходов на оборону. Поэтому в этих условиях сокращение расходов на военном промышленность для Путина было бы политически неприемлемым.

Каких проблем главе Кремля могут добавить ветераны

Журналисты отмечают, что другим потенциальным источником нестабильности для России могут стать военные, которые вернутся с фронта. Так, эксперт из Института международных дел – Маргарет Кляйн – предупредила, что работа с ветеранами, которые возвращаются после окончания боевых действий, вероятно, будет вызовом для Путина.

Основной проблемой в этом будет материальное обеспечение этих военных.

Те, кто шел на фронт добровольцами, часто зарабатывали во много раз больше средней заработной платы в течение нескольких лет войны. Это связано с увеличением оплаты труда, но прежде всего со временем очень высокими одноразовыми бонусами за вербовку, которые могут достигать более 40 000 евро,

– отметила Кляйн.

Она также подчеркнула, что многие из этих людей, которые часто являются жестокими и психологически травмированными, вернутся в депрессивные регионы с низким уровнем жизни. Поэтому, если государство не обеспечит им достойное будущее, это может вызвать социальное напряжение и всплеск насилия.

Маргарет Кляйн также отметила, что количество насильственных преступлений в России выросло после полномасштабной войны против Украины.