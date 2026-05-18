Путин оказался перед сложным выбором из-за войны в Украине, – глава разведки Эстонии

Российский диктатор Владимир Путин имеет ограниченные варианты действий на войне в Украине из-за неспособности его войск достичь значительных результатов на фронте. К тому же российские ресурсы постепенно истощаются санкциями.

Об этом в разговоре с Reuters заявил руководитель внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

Смотрите также Эта ночь изменила Москву: как самая большая атака дронов стала кошмаром для Путина и чего ждать дальше

Перед каким выбором встал Путин?

Каупо Розин рассказал, что российские потери не могут покрыть благодаря мобилизации на пятом году полномасштабной войны. По его словам, общая мобилизация в России будет крайне непопулярной и потенциально подорвет стабильность в стране.

Все эти факторы вместе создают ситуацию, когда некоторые люди в России, в частности на высших уровнях, понимают, что у них есть большая проблема. Трудно сказать, что Путин думает по этому поводу, но я думаю, что все эти факторы начинают влиять на его решение,

– предположил разведчик.

Розин назвал санкции против финансового сектора России главной причиной "такой плохой" финансовой ситуации в России. А ограничения по экспорту российской нефти также влияют на доходы агрессора.

"Думаю, сейчас им приходится делать очень сложный выбор. Трудно предсказать, какое решение они примут в нынешней ситуации", – добавил главный разведчик на восточном фланге НАТО.

Отмечается, что Эстония является одним из сторонников Украины в Альянсе и Евросоюзе. Страна настаивает и призывает своих союзников усилить давление на Кремль, а также продолжить санкции.

Розин считает, что Россия не изменит свои цели в войне против Украины, пока ею руководит Путин. Кроме того, по данным разведки, после завершения боевых действий Москва захочет расширить свое военное присутствие вдоль рубежей НАТО и добиться "военного доминирования... от Арктики до Черного моря".

Недавние удары по российской экономике

17 мая российская Москва и область оказались под самой массовой атакой дронов Сил обороны Украины. Среди атакованных объектов были Московский НПЗ, нефтебаза "Солнечногорская" и несколько предприятий микроэлектроники. А российское Минобороны заявляло о сбитии якобы 556 украинских беспилотников.

Однако после этих ударов росСМИ решили преуменьшить ее последствия. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что на самом деле для Кремля характер атаки свидетельствовал о том, что украинским БпЛА удалось преодолеть одну из самых плотных систем ПВО в России.