Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала объяснил, что главное последствие этой атаки не ограничивается самим фактом прилетов по Московскому региону. По его словам, Украина могла нащупать слабое место в системе защиты столицы России, и это меняет для Кремля гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Атака на Москву открыла брешь в российской ПВО

После удара по Москве Россия попыталась сделать вид, что почти ничего не произошло.

Напомним! В ночь на 17 мая 2026 года Силы обороны Украины совершили самую масштабную атаку на Москву и Московскую область с начала полномасштабной войны. В Минобороны Украины и СБУ заявили, что под удар попали Московский НПЗ, нефтеперекачивающие станции "Солнечногорская" и "Володарское", завод "Ангстрем" и другие производства микроэлектроники, а Владимир Зеленский назвал эту атаку ответом на затягивание войны и постоянные удары России по украинским городам, отметив, что цели в Московском регионе были поражены на расстоянии более 500 километров от украинской границы.

Федеральные каналы отвели на это минимум времени, без деталей и объяснений, а главная реакция свелась к привычной попытке спрятать проблему, чтобы не разрушать миф о полном контроле над столицей.

Пока что реакция Российской Федерации – это страусиная позиция: голову в песок. Мы ничего не видим, это означает, что ничего не происходит, и комментировать соответственно ничего не будем,

– сказал Ступак.

Но сам характер атаки, по его оценке, для Кремля значительно опаснее, чем короткий медийный шум. Речь идет не просто об очередном ударе, а о признаке того, что украинские дроны смогли пройти через одну из самых плотных систем ПВО в России.

Вокруг Москвы выстроено три-четыре кольца противовоздушной обороны, всего около сотни точек защиты, включая "Панцири" у ключевых зданий в центре. Несмотря на это, украинские дроны, в частности гибридные с реактивными двигателями, смогли преодолеть по меньшей мере три из этих рубежей.

Судя по интенсивности, масштаба пробития и дерзости Вооруженных Сил Украины, я предполагаю, что таких атак станет больше, потому что скорее всего нашли ключик, отмычку, лазейку, как можно преодолевать действительно огромное скопление российского ПВО, которое находится вокруг Москвы,

– подчеркнул он.

Именно это Ступак и считает главным успехом атаки, если слабое место в обороне действительно нащупали, под большим риском теперь окажутся не только символические цели, но и важная для Москвы инфраструктура.

Какие объекты вокруг Москвы теперь в зоне риска?

Ступак обратил внимание на нефтепровод протяженностью почти 400 километров вокруг Москвы, который обеспечивает столицу нефтепродуктами и перекачивает топливо от различных объектов к конечным потребителям. Если этот контур начнут системно доставать, для Москвы это будет означать уже не только нервную реакцию в медиа, но и проблемы для привычного функционирования большого города.

Судя по всему, этот нефтепровод будет под ударом. Это, знаете, как в дикой природе: когда хищник видит кровь, он начинает дальше идти по следу,

– подчеркнул он.

Отдельно он вспомнил и Зеленоград на севере Москвы, где расположены важные для российского ВПК производства. По его словам, там есть предприятие, которое можно считать аналогом курского "Кремний Эл" – завода, который был почти монополистом по производству микроэлектроники, полупроводников и деталей для ПВО, "Искандеров" и "Кинжалов".

К слову! 10 марта 2026 года российский завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске, который работал на военно-промышленный комплекс и производил базовые электронные компоненты для ракет, подвергся удару крылатыми ракетами Storm Shadow. Олег Катков заявил, что после этого предприятие фактически уничтожено: ракеты прошли к цели сложным маршрутом в обход ПВО, а поражение такого чувствительного производства ударило по всей цепи изготовления российского вооружения, в частности компонентов для "Калибров" и "Искандеров", хотя не означало мгновенной полной остановки ракетного производства в России.

О попытке удара по этому объекту уже сообщали, и даже если она не дала результата, это не означает, что на этом все завершится.

Важно! 16 мая и в ночь на 17 мая 2026 года Силы обороны Украины нанесли серии ударов по военным и промышленным объектам России, в частности в Московской области. Генштаб сообщил, что для этого применили новейшие украинские беспилотные системы RS-1 "Барс", FP-1 Firepoint и БАРС-СМ GLADIATOR, а среди пораженных целей были предприятие "Ангстрем" в Зеленограде, где производят микросхемы для высокоточного оружия.

Ступак предполагает, что давление на московский регион не будет разовым, если Украине удалось пройти сквозь плотную оборону и добраться до таких целей, это означает, что война для россиян и дальше будет выходить из телевизора в их повседневность.

Что показала массированная атака на Москву?

В ночь на 17 мая 2026 года массированная атака на Московскую область показала, что Россия не способна надежно прикрыть даже столичный регион. Кремль пытался преуменьшить последствия удара: Мария Захарова говорила о вреде для гражданских, Дмитрий Песков успокаивал россиян заявлениями о "ядерной державе", а государственные телеканалы посвятили атаке лишь около минуты эфира.

Зато в российской ультранационалистической среде реакция была значительно острее. Z-блогеры открыто говорили о провале ПВО в Московской области, требовали создать вокруг Москвы многоуровневую систему противовоздушной обороны и раннего предупреждения, а часть из них призвала к жестким ответным ударам.

С вечера 16 мая до утра 18 мая 2026 года Украина, по оценке Николая Маломужа, нанесла крупнейший за год удар по Москве, где сосредоточены одни из важнейших объектов российского ВПК. Он отметил, что именно в Москве и Подмосковье расположены предприятия ракетного производства, чипов, радиоэлектроники, систем наведения и других компонентов для войны.