В Кремле ответили, когда могут возобновиться переговоры с Украиной

В Кремле положительно отреагировали на двухнедельное прекращение огня между США и Ираном. На фоне этого россияне надеются возобновить трехсторонние переговоры по войне в Украине.

Об этом сообщили в Reuters.

Что говорят в России о трехсторонних переговорах?

Как передает издание, представитель Кремля Дмитрий Песков 8 апреля поддержал временное перемирие между США и Ираном. По его словам, в России приветствуют решение не двигаться дальше по пути вооруженной эскалации.

Журналисты спросили у Пескова, будет ли способствовать ситуация на Ближнем Востоке продолжению трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией. Он ответил, что надеется на то, что американская сторона будет иметь больше времени и возможностей для встречи в таком формате в ближайшем будущем.

Россия говорила о приостановлении переговоров с Украиной, когда в Иране начались боевые действия.

А вообще трехсторонние переговоры стартовали еще в 2025 году в Стамбуле. Последние встречи с участием США проходили в Абу-Даби и Женеве, но не имели существенного прогресса, напомнило издание.

