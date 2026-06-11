Как на самом деле закончится война в Украине: The Economist очертил возможный сценарий

Завершение войны в Украине вряд ли принесет однозначную победу Киеву или Москве, а, напротив, может стать результатом непростых компромиссов между сторонами. В то же время одной из главных задач в послевоенный период станет формирование новой системы безопасности в Европе.

Об этом говорится в колонке The Economist.

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Намечаются ли переговоры между Украиной и Россией в ближайшее время?

Журналисты напоминают, что 11 июня война России против Украины пересекла символическую черту – боевые действия длятся уже дольше, чем длилась Первая мировая война. Таким образом, конфликт, который Кремль планировал завершить за считанные дни после вторжения в феврале 2022 года, затянулся на более чем 4 года.

Авторы материала отмечают, что, как и 100 лет назад, война разрушила первоначальные планы военного командования. Российские войска не смогли быстро захватить Киев, а фронт постепенно превратился в изнурительное противостояние с окопами, большими потерями и использованием новейших технологий.

Если во время Первой мировой войны на поле боя решающую роль сыграли танки, пулеметы и химическое оружие, то сейчас все чаще решающую роль играют беспилотники,

– говорится в колонке.

В The Economist предупреждают, что продолжительность войны сама по себе не гарантирует справедливого мира. В качестве примера приводят Версальский договор 1919 года, который завершил Первую мировую войну, но не смог обеспечить стабильность в Европе и стал одним из факторов будущей Второй мировой войны.

"Несмотря на то, что война длится уже более 1 500 дней, перспективы мирных переговоров остаются неопределенными", – пишут журналисты.

В материале также отмечается, что в последнее время Украина демонстрирует определенные успехи на поле боя, а ее дальнобойные дроны все чаще наносят удары по объектам на территории России.

Кроме того, Европа готовится начать выплаты многомиллиардной финансовой помощи Украине, тогда как поддержка со стороны США стала менее активной. В то же время призывы президента Владимира Зеленского к переговорам, которые поддержали лидеры Великобритании, Франции и Германии, пока не нашли отклика в Кремле.

Каким может быть мир?

По мнению авторов, потенциальное мирное соглашение будет существенно отличаться от условий, которые были навязаны Германии после Первой мировой войны. Россия вряд ли окажется в ситуации полного поражения, поэтому речь не пойдет о масштабных репарациях или международном трибунале над руководством страны.

Россия не станет разбитой, побежденной страной, у которой не будет другого выбора, как согласиться на безграничные диктаты своих противников,

– говорится в материале.

Ожидается, что любой мир будет результатом сложных компромиссов, которые вряд ли полностью удовлетворят все стороны. Авторы издания также осторожно предполагают, что Киев может принять ключевое условие Путина – отдать некоторые части Украины в обмен на мир.

В то же время ключевым вопросом останется создание новой системы безопасности в Европе и гарантий для Украины.

The Economist отмечает, что важным элементом послевоенной архитектуры безопасности может стать вступление Украины в Европейский Союз. Однако авторы предупреждают: если Киеву будет обещана европейская перспектива, которая в конечном итоге не реализуется, это может вызвать глубокое разочарование среди украинцев.

Также издание отмечает, что в будущем Европе, вероятно, придется принимать сложные решения относительно возобновления дипломатических контактов с Россией и возможного смягчения санкций в обмен на стабильный мир.

В заключение авторы подчеркивают: главный урок Версаля заключается не только в том, что унижение агрессора может породить новые конфликты, но и в том, что стремление к мести не должно становиться самоцелью. Несмотря на ответственность Кремля за развязывание войны, однажды именно Россия может стать стороной будущего мирного соглашения.