Я сейчас немного разочарован в Путине, он это знает, – Трамп

Дональд Трамп выступил с заявлением относительно войны России против Украины 19 ноября. Лидер США разочарован Владимиром Путиным.

Об этом Дональд Трамп заявил во время выступления на инвестиционном форуме США – Саудовская Аравия, передает 24 Канал.

Почему Путин разочаровывает Трампа?

Во время речи президент США Трамп сообщил, что разочарован во Владимире Путине. Более того, российский диктатор об этом знает.

Трамп вспомнил о своих предыдущих успехах, заявив, что ранее ему якобы удалось уладить ряд войн. Война в Украине же, по его словам, осталась одной из них.

Я уладил восемь войн! У меня осталась одна. Вы знаете, о которой идет речь. Я думал, это будет легко, ведь у меня хорошие отношения с президентом Путиным, но сейчас я немного разочарован им. Он это знает,

– сказал лидер США.

Трамп добавил, что ожидал, что завершить войну России против Украины будет "легко", но признал, что это не так.

Последние заявления о мире в Украине