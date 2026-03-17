С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли, – Трамп

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление относительно войны в Украине. В частности, он утверждает, что без американской помощи страна не смогла бы продержаться даже одного дня.

Трамп также поставил под сомнение объемы финансовой поддержки Киева и раскритиковал союзников по НАТО.

Смотрите также "Не обязаны": Трамп ошеломил новым заявлением о помощи Украине

Какое заявление сделал Трамп?

Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином в Овальном кабинете сделал громкое заявление относительно войны в Украине. Он утверждает, что без поддержки со стороны Соединенных Штатов Украина якобы была бы полностью уничтожена "за один день".

По словам Трампа, администрация Джо Байдена передала Украине от 350 до 400 миллиардов долларов в виде военной помощи и наличных денег. Он также заявил, что необходимо выяснить, как именно использовались эти средства, особенно те, что были предоставлены в денежной форме.

Байден передал им от 350 до 400 миллиардов доларов оборудованием и наличными. Кто-то должен узнать о наличных,

– сказал он.

Кроме того, Трамп выразил мнение, что война России против Украины не представляла прямой угрозы для США. Несмотря на это, по его словам, Вашингтон продолжал активно поддерживать Киев, а также союзников по НАТО.

"Можно сказать, что это не была угроза – вы знаете, мы им помогаем. Поэтому мы им помогали, а они нам не помогали", – подчеркнул Трамп.

Последние заявления Трампа по Украине