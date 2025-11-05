НАТО признало, что может проиграть войну: как не допустить поражения в "решающем конфликте"

В НАТО снова заговорили о важности изучения опыта российско-украинской войны и реализации выводов для усовершенствования собственных войск. В противном случае Альянс рискует проиграть вероятный "решающий конфликт в Европе".

Аналитики оценили слабые стороны союзнических сил и последние заявления командующего воздушными силами Швеции Йонаса Викмана.

Готово ли НАТО к войне в Европе?

Представитель воздушных сил Швеции поделился своими мыслями на конференции Defence IQ, проходящей с 4 по 7 ноября. Он считает, что НАТО рискует проиграть вероятный "решающий конфликт в Европе".

Викман отметил необходимость быстрого развития и внедрения инноваций, а также обучение под давлением и существенного изменения темпов разработки вооружения. Слова военного цитирует Breaking Defense.

Теперь в войне побеждает тот, кто быстрее учится, а настоящий "мастер-класс" по быстрой адаптации можно увидеть в Украине. Поэтому речь идет не только о внедрении новых образцов оружия, но и эксплуатацию старых.

Тактика эволюционирует каждую неделю. Практически ни одно оружие, которым мы когда-то поддерживали Украину, сегодня не используют так, как было запланировано,

– подчеркнул Викман.

Что говорят аналитики?

В Defence Express заметили, что такая интерпретация событий, вероятно, является несколько "преувеличенной", однако выводы шведского военного можно считать "вполне правильными".

Важным фактом является то, что в НАТО все чаще обращают внимание на вот такие важные концептуальные моменты и пытаются выделить и улучшить собственные слабые стороны,

– считают аналитики.

Например, ярко продемонстрировала слабые стороны Альянса история с вторжением неизвестных дронов в воздушное пространство стран-членов. Если кому-то для уничтожения "шпионов" не хватало политической воли, то другим – реальных возможностей и законодательной базы, где нужны быстрые изменения с учетом текущей ситуации.

Вспомнили эксперты и о закупке вооружения. Некоторые государства уже имеют практику или по крайней мере публично озвучили планы закупать только то, что прошло апробацию в реальных боевых условиях. К слову, Дания планирует покупать только оружие, которое продемонстрировало свою эффективность на фронте в Украине.

