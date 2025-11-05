НАТО визнало, що може програти війну: як не допустити поразки у "вирішальному конфлікті"

У НАТО знову заговорили про важливість вивчення досвіду російсько-української війни й реалізації висновків для удосконалення власних військ. В іншому разі Альянс ризикує програти ймовірний "вирішальний конфлікт в Європі".

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Defence Express. Аналітики оцінили слабкі сторони союзницьких сил та останні заяви командувача повітряними силами Швеції Йонаса Вікмана.

Чи готове НАТО до війни у Європі?

Представник повітряних сил Швеції поділився своїми думками на конференції Defence IQ, що триває з 4 по 7 листопада. Він вважає, що НАТО ризикує програти ймовірний "вирішальний конфлікт в Європі".

Вікман наголосив на потребі швидкого розвитку та впровадження інновацій, а також навчання під тиском і суттєвої зміни темпів розробки озброєння. Слова військового цитує Breaking Defense.

Тепер у війні перемагає той, хто швидше вчиться, а справжній "майстер-клас" зі швидкої адаптації можна побачити в Україні. Тож ідеться не лише про впровадження нових зразків зброї, а й експлуатацію старих.

Тактика еволюціонує щотижня. Практично жодну зброю, якою ми колись підтримували Україну, сьогодні не використовують так, як було заплановано,

– підкреслив Вікман.

Що кажуть аналітики?

У Defence Express зауважили, що така інтерпретація подій, ймовірно, є дещо "перебільшеною", однак висновки шведського військового можна вважати "цілком правильними".

Важливим фактом є те, що у НАТО все частіше звертають увагу на ось такі важливі концептуальні моменти та намагаються виділити й покращити власні слабкі сторони,

– вважають аналітики.

Наприклад, яскраво продемонструвала слабкі сторони Альянсу історія з вторгненням невідомих дронів у повітряний простір країн-членів. Якщо комусь для знищення "шпигунів" не вистачало політичної волі, то іншим – реальних можливостей і законодавчої бази, де потрібні швидкі зміни з урахуванням поточної ситуації.

Згадали експерти й про закупівлю озброєння. Деякі держави вже мають практику або принаймні публічно озвучили плани закуповувати тільки те, що пройшло апробацію в реальних бойових умовах. До слова, Данія планує купувати лише зброю, яка продемонструвала свою ефективність на фронті в Україні.

Що відомо про невідомі дрони у Європі?