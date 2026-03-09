"Есть пять принципов урегулирования войны": Китай призвал прекратить боевые действия в Иране
- Китай призвал к прекращению боевых действий в Иране и Ближнем Востоке на основе пяти принципов, включая уважение суверенитета государств и политическое урегулирование конфликтов.
- Министр иностранных дел Ван И подчеркнул важность немедленного прекращения боевых действий и готовность Китая сотрудничать с региональными государствами для восстановления стабильности.
Министр иностранных дел Ван И заявил, что для разрешения ситуации вокруг Ирана и Ближнего Востока в целом нужно придерживаться пяти принципов. Среди них – уважение к суверенитету государств, отказ от применения силы и политическое урегулирование конфликтов.
Об этом глава китайского МИД заявил во время пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей, пишет Укринформ.
Что сказали в Китае об окончании войны в Иране?
По словам министра, события в Иране являются одним из ключевых элементов современной международной ситуации. Он подчеркнул, что позиция Китая заключается в необходимости достижения прекращения огня и остановки всех военных операций.
Ван И отметил, что вооруженные конфликты на Ближнем Востоке не приносят пользы ни одной стороне и только углубляют вражду и порождают новые кризисы. Китай, по его словам, призывает к немедленному прекращению боевых действий, во избежание дальнейшей эскалации и распространения конфликта.
Глава китайского МИД также очертил пять принципов урегулирования ситуации: уважение национального суверенитета, отказ от применения силы, невмешательство во внутренние дела государств, продвижение политического диалога и конструктивная роль ведущих стран мира.
Он добавил, что Китай готов сотрудничать с государствами региона для восстановления стабильности и мира на Ближнем Востоке.
Конфликт между США и Ираном: последние новости
Ранее сообщалось о том, что Ирану в войне с другими странами Ближнего Востока и США помогает Россия. Иран признал поддержку от России, но не комментирует возможную передачу разведданных, которые могли бы помочь против США. Америка считает, что российская поддержка Ирана не имеет значительного эффекта, и готовы отвечать на возможные угрозы.
Иран продолжает атаковать соседние страны. Известно, что иранский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод Bapco в Бахрейне. Известно, что есть раненые в результате атаки Стоит отметить, что НПЗ Bapco является ключевым объектом энергетического сектора Бахрейна и основным предприятием по переработке нефти в стране.
После ликвидации верховного лидера Ирана в результате атаки США, в стране избрали нового аятоллу. Орган, ответственный за выбор нового верховного лидера Ирана выбрал преемника покойного Али Хаменеи – это его сын Моджтаба Хаменеи.