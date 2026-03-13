Поддерживает ли Москва Иран в войне: в США сделали заявление
- Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что нет публичных признаков поддержки Россией Ирана в войне.
- Ранее западная разведка сообщала, что Москва передает Ирану разведывательную информацию, включая спутниковые снимки и тактику наведения беспилотников.
Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что пока нельзя утверждать, что Россия помогает Ирану в войне: соответствующих публичных признаков не фиксируют.
Соответствующее заявление Уитакер сделал в эфире телеканала Fox News.
Поддерживает ли Россия Иран в войне?
По словам Уитакера, спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Россия заверила американскую сторону в своей непричастности к поддержке Ирана.
Нет никаких признаков, о которых мы могли бы публично говорить, что россияне участвуют вместе с иранцами,
– пояснил посол.
В то же время дипломат добавил, что даже если Россия действительно помогает Ирану, это вряд ли существенно изменит реальную ситуацию на поле боя.
Но даже если это и так, это, безусловно, им не помогает, потому что иранцы потерпят серьезное поражение,
– подытожил Мэттью Уитакер.
Напомним, ранее западная разведка сообщала, что Москва передает Ирану различные типы разведывательной информации. Среди них – спутниковые снимки и тактика наведения беспилотников, что может помочь Тегерану наносить удары по американским силам в регионе.
При этом пока непонятно, насколько эффективной и оперативной является эта развединформация и как часто Россия передает действительно полезные данные.
Почему эскалация на Ближнем Востоке выгодна России?
Энергетический стратег и геополитический аналитик Томас О'Доннелл в эфире 24 Канала объяснил, что потенциальная выгода для России зависит от развития событий вокруг Ирана. По его словам, если политика США на Ближнем Востоке не достигнет результата или конфликт затянется, это может изменить баланс сил в пользу союзников Москвы.
Важную роль также играет нефть: здесь ключевым фактором является ситуация с Ормузским проливом. Именно через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти, поэтому любые ограничения движения танкеров быстро влияют на ожидания трейдеров и котировки.
Если Ормузский пролив будет оставаться закрытым длительное время и США не смогут гарантировать безопасный проход судов, цены начнут расти.