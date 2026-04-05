Россия изменила тактику ударов по Украине из-за войны в Иране, – The Sunday Times

США вынуждены развертывать значительную часть систем ПВО для защиты региона Персидского залива, который постоянно подвергается иранским атакам. В результате из-за войны на Ближнем Востоке запасы ракет для ЗРК Patriot постоянно исчерпываются. Россия тем временем использует эту ситуацию для того, чтобы усилить удары по Украине.

Пользуясь дефицитом ракет-перехватчиков, Москва запускает на Украину рои дронов, чтобы еще больше истощить ее ПВО. Об этом пишет The Sunday Times.

Как Россия использует войну в Иране для ударов по Украине?

За последние две недели российские силы начали проводить массированные воздушные атаки даже днем. Некоторые из них длились до 24 часов и включали до 1000 дронов. Цель врага – заставить Украину тратить дорогостоящие ракеты. Ведь каждая ракета PAC-3 для систем Patriot стоит около 4 миллионов долларов.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российские атаки все чаще происходят днем и длятся дольше, чем обычно. Из-за этого их труднее отражать. Истощенные после ночных дежурств экипажи вынуждены работать в более сложных условиях.

Кроме того, дневные и длительные атаки также негативно влияют на экономику, ведь предприятия и школы вынуждены на это время прекращать работу.

Ранее Россия в основном атаковала ночью, но теперь в течение последних недель она не только запустила рекордные 6500 дронов, но и все чаще комбинирует ночные и дневные волны атак.

В пятницу, 3 апреля, масштабная атака длилась 10 часов и включала 542 дрона, 27 крылатых и 10 баллистических ракет.

По словам Игната, враг также использует дроны-приманки, которые имитируют "Шахеты", чтобы перегрузить украинскую ПВО. Он признал, что стратегия России частично срабатывает: Украина испытывает недостаток ракет Patriot и нуждается в пополнении их запасов. Иначе им нечем будет защищать критическую инфраструктуру.

Из-за резкого роста спроса в Персидском заливе запасы ракет Patriot в США быстро уменьшаются. В то же время администрация Трампа, как отмечается, сосредоточена на других приоритетах, чем потребности Украины. Поэтому Киев рассматривает возможность обратиться напрямую к гражданам США и Конгрессу с просьбой о дополнительной военной помощи.

Как изменилась тактика российских ударов по Украине?