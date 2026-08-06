Обвинил в обмане: Трамп и Хегсет поссорились из-за дефицита оружия, – WP

Дональд Трамп был вынужден отказаться от новых масштабных ударов по Ирану. Причиной тому стала нехватка боеприпасов, прежде всего дальнобойных ракет и перехватчиков для систем ПВО.

Президент США выразил недовольство министру обороны Питу Хэгсету. Трамп заявил, что был уверен, будто проблема с запасами вооружения уже решена. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собеседников.

Что известно о конфликте Трампа и Хэгсета?

В пятницу, 31 июля, в кулуарах заседания Кабинета министров между Дональдом Трампом и Питом Хэгсетом состоялся напряженный разговор.

По словам источников, Трамп потребовал от министра обороны объяснить, почему ему не сообщили о критическом истощении запасов боеприпасов. Ведь из-за этого у США теперь меньше возможностей для военных действий против Ирана.

Хэгсет начал оправдываться и возложил ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга, обвинив его в том, что он не обеспечил полное информирование президента о проблеме.

Этот инцидент лишь подчеркнул растущее раздражение Трампа по отношению к своему министру обороны.

По словам нескольких чиновников, именно Хегсет изначально был одним из главных сторонников военной операции против Ирана и убеждал президента, что кампания будет быстрой и относительно легкой.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что новость о конфликте Трампа и Хегсета является фейковой. По ее словам, президент полностью доверяет министру обороны.

Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл также категорически опроверг информацию о конфликте. "Министр Гегсет никого не вводил в заблуждение относительно состояния наших запасов боеприпасов и не обвинял заместителя министра Файнберга. Утверждения об истощенных запасах, внутренних разногласиях или позиции министра по Ирану являются вымыслом", – сказал он.

Сам Дональд Трамп отрицает дефицит снарядов и угрожает СМИ тюрьмой. В посте от 6 августа президент США заявил, что у страны есть "огромные запасы боеприпасов". Он резко отреагировал на публикации в СМИ о дефиците ракет. Политик назвал такие заявления "предательскими" и сказал, что причастных "разыскивают". Для них, отметил Трамп, будут требовать длительных сроков заключения.

Ранее CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщил, что США столкнулись с беспрецедентным истощением своих арсеналов: военные использовали почти 80% ракет-перехватчиков для ключевых систем противоракетной обороны THAAD и около половины всех ракет Patriot и Tomahawk в ходе пятимесячной войны с Ираном.

Напомним, что только за первый месяц боевых действий против Ирана США израсходовали более 850 крылатых ракет "Томагавк" и более 1000 ракет-перехватчиков "Пэтриот" и THAAD.

Кроме того, по словам одного из американских чиновников, в первые недели войны было выпущено более 1300 тактических баллистических ракет армии США.

Запасы ракет ATACMS, которые также нужны Украине, практически полностью исчерпаны.

Отметим, что проблема истощения запасов боеприпасов возникла не сегодня.

Еще до начала войны генерал Дэн Кейн предупреждал Трампа, что у США нет достаточных резервов для длительного конфликта.

Однако темпы использования вооружения обеими сторонами значительно ускорили истощение ключевых наступательных и оборонительных запасов США.

С 28 февраля по 7 апреля, когда вступило в силу перемирие, американские военные нанесли удары по более чем 13 тысячам целей в Иране.

Кроме того, они перехватили более 8500 иранских ракет и дронов. Операция "Epic Fury" началась уже в условиях дефицита критически важных боеприпасов.