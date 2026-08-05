Об этом министр обороны США написал на своей странице в социальной сети X.

Какова реакция Хегсета?

Министр обороны в своем посте опроверг информацию об истощении американского арсенала боеприпасов. Он добавил скриншот из эфира CNN, на котором виден заголовок: "Источники: США использовали почти 80% ключевых ракет-перехватчиков в войне с Ираном, верховный командующий предупреждает: запасы "опасно низкие".

Гегсет отметил, что этот заголовок не соответствует действительности. "CNN – позор вам", – добавил он.

Отметим, что CNN со ссылкой на осведомленные источники и внутренние отчеты Пентагона писало, что запасы высокотехнологичных боеприпасов для систем THAAD и Patriot почти исчерпаны. К тому же Сухопутные войска США почти полностью израсходовали запасы дальнобойных высокоточных ракет ATACMS и PrSM за пять месяцев войны с Ираном.

Кроме того, почти наполовину сократились и запасы крылатых ракет Tomahawk. По мнению военных экспертов, это негативно повлияет на готовность США к возможному конфликту с Китаем, Россией или Северной Кореей.

Очевидно, мы недостаточно ненавидим СМИ, которые производят фейковые новости,

– написал Пит Хегсет.

Напомним, в ближайшее время США, Иран и Оман могут объявить о заключении временного соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Договоренности предусматривают 60-дневный временный режим судоходства между странами с возможностью его продления.