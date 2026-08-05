В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что проливы на Ближнем Востоке в скором времени будут открыты – либо в результате переговоров, либо после оказания силового давления на Иран. Об этом пишет Axios.

Что известно о временном соглашении по Ормузскому проливу?

Переговоры между сторонами длились несколько недель. Целью договоренностей является не только возобновление движения судов, но и возвращение к дипломатическому процессу по ядерной программе Ирана и стабилизация ситуации после обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Согласно предварительному проекту соглашения, предполагается введение 60-дневного временного режима судоходства через Ормузский пролив между Оманом и Ираном с возможностью его продления. Суда, следующие в направлении Персидского залива, будут проходить по северной части маршрута через иранские территориальные воды, а те, что будут выходить в сторону Аравийского моря, будут использовать южную полосу через воды Омана.

В рамках возможных договоренностей стороны также планируют не взимать плату за проход судов в течение 60 дней. Кроме того, в течение первого месяца должны быть проведены работы по очистке центральной части пролива от морских мин, после чего его можно будет использовать для двустороннего движения в рамках будущего постоянного соглашения.

К переговорному процессу, помимо США, Ирана и Омана, присоединились Катар, Пакистан и Саудовская Аравия. По данным источников Axios, в последние дни специальный посланник президента США Стив Виткофф, глава МИД Ирана Аббас Арагчи и министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди провели несколько телефонных переговоров.

Арагчи в конце прошлой недели предварительно согласовал условия договоренностей. После этого документ должен был пройти процедуру утверждения в руководстве Ирана, в частности в Высшей Раде национальной безопасности страны.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив и другие стратегические маршруты на Ближнем Востоке могут быть открыты уже в ближайшее время.

Проливы очень скоро будут открыты. Или по ним (Ирану – ред.) нанесут очень сильный удар, и тогда проливы будут открыты. Мы готовили самую мощную атаку – крупнейшую со времен Второй мировой войны. И они позвонили мне и очень вежливо сказали: "Пожалуйста, можем ли мы поговорить?" А я ответил: "Давайте доведем дело до конца",

– заявил Трамп в интервью Fox News.

Американский президент также в очередной раз подчеркнул, что Иран не должен получить ядерное оружие, и заявил о готовности США применить силу в случае нарушения возможных договоренностей.

"Если они снова откажутся от своих обязательств, им конец. Если они снова откажутся, по ним нанесут очень сильный удар. Они это знают. Они это понимают. У меня нет выбора. У них не может быть ядерного оружия. Все очень просто", – сказал Трамп.

Отметим, что обострение ситуации вокруг Ормузского пролива стало одним из самых серьезных вызовов для мировой энергетической безопасности. Через этот морской путь проходит значительная часть мировых поставок нефти, поэтому любые перебои в его работе могут повлиять на цены на энергоносители и международные рынки.

Если соглашение будет достигнуто, это может стать первым шагом к более широкому дипломатическому урегулированию между США и Ираном после длительного периода напряженности.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран якобы приблизились к достижению договоренностей о возобновлении полноценного судоходства через Ормузский пролив. Он утверждал, что переговоры продвигаются быстро, а сам пролив могут открыть уже 4 августа, однако заявленного прорыва не произошло.