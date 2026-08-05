Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що протоки на Близькому Сході незабаром будуть відкриті – або завдяки переговорам, або після силового тиску на Іран. Про це пише Axios.

Що відомо про тимчасову угоду щодо Ормузької протоки?

Переговори між сторонами тривали кілька тижнів. Метою домовленостей є не лише відновлення руху суден, а й повернення до дипломатичного процесу щодо ядерної програми Ірану та стабілізації ситуації після загострення між Вашингтоном і Тегераном.

За попереднім проєктом угоди, передбачається запровадження 60-денного тимчасового режиму судноплавства через Ормузьку протоку між Оманом та Іраном із можливістю його продовження. Судна, які рухатимуться у напрямку Перської затоки, проходитимуть північною частиною маршруту через іранські територіальні води, а ті, що виходитимуть у бік Аравійського моря, використовуватимуть південну смугу через води Оману.

У межах можливих домовленостей сторони також планують не стягувати плату за проходження суден протягом 60 днів. Крім того, протягом першого місяця мають провести роботи з очищення центральної частини протоки від морських мін, після чого її можуть використовувати для двостороннього руху в рамках майбутньої постійної угоди.

До переговорного процесу, окрім США, Ірану та Оману, долучилися Катар, Пакистан і Саудівська Аравія. За даними джерел Axios, останніми днями спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, глава МЗС Ірану Аббас Арагчі та міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді провели кілька телефонних переговорів.

Арагчі наприкінці минулого тижня попередньо погодив умови домовленостей. Після цього документ мав пройти процедуру затвердження в керівництві Ірану, зокрема у Вищій раді національної безпеки країни.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока та інші стратегічні маршрути на Близькому Сході можуть бути відкриті вже найближчим часом.

Протоки дуже скоро будуть відкриті. Або по них (Ірану – ред.) завдадуть дуже сильного удару, і тоді протоки будуть відкриті. Ми готували найпотужнішу атаку – найбільшу з часів Другої світової війни. І вони зателефонували мені й дуже ввічливо сказали: "Будь ласка, ми можемо поговорити?" А я сказав: "Давайте доведемо справу до кінця,

– заявив Трамп в інтерв'ю Fox News.

Американський президент також вкотре наголосив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, і заявив про готовність США застосувати силу у разі порушення можливих домовленостей.

"Якщо вони знову відмовляться від своїх зобов'язань, їм кінець. Якщо вони знову відмовляться, по них завдадуть дуже сильного удару. Вони це знають. Вони це розуміють. У мене немає вибору. У них не може бути ядерної зброї. Все дуже просто", – сказав Трамп.

Зауважимо, загострення навколо Ормузької протоки стало одним із найсерйозніших викликів для світової енергетичної безпеки. Через цей морський шлях проходить значна частина світових поставок нафти, тому будь-які перебої з його роботою можуть впливати на ціни на енергоносії та міжнародні ринки.

Якщо домовленості буде досягнуто, це може стати першим кроком до ширшого дипломатичного врегулювання між США та Іраном після тривалого періоду напруженості.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран нібито наблизилися до домовленостей щодо відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку. Він стверджував, що переговори просуваються швидко, а саму протоку можуть відкрити вже 4 серпня, однак заявленого прориву не сталося.