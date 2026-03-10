"Мы уже победили во многих аспектах": Трамп заявил об успехах США в войне против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже достигли значительных успехов в противостоянии с Ираном, однако окончательная победа еще впереди. По его словам, Вашингтон вместе с Израилем нанес серьезные потери иранским силам.

Успехи в Иране Трамп прокомментировал во время пресс-конференции.

Что сказал Трамп об операции в Иране?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже достигли значительных успехов в противостоянии с Ираном, но борьба еще не завершена. Во время выступления в штате Флорида он отметил, что США продолжат действовать, чтобы полностью устранить угрозу со стороны Тегерана.

Мы уже победили во многих аспектах, но этого еще недостаточно. Мы движемся вперед с большей решимостью, чем когда-либо, чтобы достичь окончательной победы, которая раз и навсегда положит конец этой длительной опасности,

– заявил Трамп.

Президент США заявил, что вместе с израильскими партнерами им удалось разгромить врага, продемонстрировав преимущество в военной силе и технологиях. По его словам, иранские беспилотники и ракеты были полностью уничтожены, а флот Ирана фактически перестал существовать, ведь "на дне океана оказались 46 кораблей".

Трамп также заявил, что военная операция против Ирана может быть краткосрочной. По его словам, США "осуществили небольшую операцию", чтобы устранить угрозу. Кроме того, американский лидер вспомнил ликвидацию иранского генерала Касем Сулеймани во время своего первого президентского срока. По мнению Трампа, если бы он остался живым, Иран мог бы быть значительно более сильным противником.

