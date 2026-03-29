Трамп засыпал ведущую комплиментами, чтобы не говорить об Иране
- Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о гуманитарной ситуации в Иране, начав делать комплименты ведущей Fox News.
- Президент США лишь коротко назвал ситуацию в Иране "печальной", а затем вспомнил об их давней встрече с журналисткой.
У президента США спросили о гуманитарной ситуации в Иране. Дональд Трамп фактически уклонился от ответа и перевел разговор на другую тему.
Этот инцидент произошел во время эфира Fox News. Ведущая Дано Перино спросила у политика о том, хватает ли иранцам еды и воды на фоне военной операции США. Вместо четкого ответа журналистка услышала комплименты в свой адрес. Об этом пишет The Independent.
Как Трамп уклонился от вопроса об Иране?
Президент лишь кратко отреагировал на ситуацию в Иране, отметив, что она "печальная". После этого он сразу начал разговор на личную тему.
Трамп вспомнил их давнюю встречу с Перино и начал делать ей комплименты, отметив, что она совсем не изменилась и сейчас даже выглядит лучше, чем раньше.
Ты помнишь, как мы обедали много лет назад у подножия Trump Tower? Ты совсем не изменилась. Мне, конечно, нельзя такое говорить, потому что это станет концом моей политической карьеры, но, возможно, ты даже выглядит еще лучше,
– такой вот лестью Трамп прикрывал свое нежелание обсуждать Иран.
Что в Вашингтоне говорят о войне на Ближнем Востоке?
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США еще некоторое время продолжат войну против Ирана, чтобы надолго устранить угрозу с его стороны. По его словам, большинство военных целей уже достигнуто, поэтому операция не продлится долго.
В США рассматривают вариант ограниченных наземных операций против Ирана, но окончательного решения о введении войск пока нет. Пентагон уже готовит сценарии коротких рейдов и точечных ударов – без полномасштабного вторжения. Речь, в частности, о возможном захвате важных объектов, например нефтяные терминалы или базы.
Дональд Трамп заявил, что откладывает удары по энергетической инфраструктуре Ирана на 10 дней – якобы по просьбе иранской стороны. По его словам, пауза продлится до 6 апреля, пока продолжаются переговоры.
В то же время Иран официально отвергает факт переговоров и заявляет, что не просил США об отсрочке ударов.