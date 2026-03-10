Иран сейчас пытается взять под контроль Ближний Восток, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сейчас "пытается взять под контроль" Ближний Восток: Тегеран продолжает наносить удары по Катару, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Об этом Трамп сказал в понедельник, 9 марта, во время встречи республиканцев Палаты представителей во Флориде.

Чего на самом деле хочет Иран?

Дональд Трамп заявил, что Иран наносит удары по странам, которые всегда демонстрировали нейтральную позицию.

Потому что, когда смотришь, а у нас есть довольно хорошие доказательства, все эти ракеты, которые так глупо были нацелены на Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ – на самом деле были нацелены на другие страны, которые, будто, "оставьте нас в покое". Они были нейтральны,

– объяснил американский лидер.

Трамп добавил, что эти страны в конце концов стали на сторону США и оказали поддержку, однако подверглись ударам вместе с союзниками.

Во время пресс-конференции Дональд Трамп также заявил, что Соединенные Штаты уже достигли значительных успехов в противостоянии с Ираном. По его словам, иранские беспилотники и ракеты были полностью уничтожены, а флот Ирана фактически перестал существовать, ведь "на дне океана оказались 46 кораблей".

В то же время, как отметил Трамп, США продолжат действовать, чтобы полностью устранить угрозу со стороны Тегерана.

Иран также запускал ракеты в сторону Турции