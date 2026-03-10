Иран сейчас пытается взять под контроль Ближний Восток, – Трамп
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пытается взять под контроль Ближний Восток, нанося удары по Катару, Саудовской Аравии и ОАЭ.
- Трамп отметил, что США уничтожили иранские беспилотники и ракеты, и флот Ирана фактически перестал существовать, однако Соединенные Штаты продолжат противодействие Тегерану.
Об этом Трамп сказал в понедельник, 9 марта, во время встречи республиканцев Палаты представителей во Флориде.
Чего на самом деле хочет Иран?
Дональд Трамп заявил, что Иран наносит удары по странам, которые всегда демонстрировали нейтральную позицию.
Потому что, когда смотришь, а у нас есть довольно хорошие доказательства, все эти ракеты, которые так глупо были нацелены на Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ – на самом деле были нацелены на другие страны, которые, будто, "оставьте нас в покое". Они были нейтральны,
– объяснил американский лидер.
Трамп добавил, что эти страны в конце концов стали на сторону США и оказали поддержку, однако подверглись ударам вместе с союзниками.
Во время пресс-конференции Дональд Трамп также заявил, что Соединенные Штаты уже достигли значительных успехов в противостоянии с Ираном. По его словам, иранские беспилотники и ракеты были полностью уничтожены, а флот Ирана фактически перестал существовать, ведь "на дне океана оказались 46 кораблей".
В то же время, как отметил Трамп, США продолжат действовать, чтобы полностью устранить угрозу со стороны Тегерана.
Иран также запускал ракеты в сторону Турции
9 марта Министерство обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, вошла в воздушное пространство Турции. После этого ее перехватили системы противовоздушной обороны НАТО. Обломки ракеты упали вблизи города Газиантеп.
Реджеп Эрдоган заявил, что Турция стремится предотвратить вред для любого и работает над сдерживанием региональной нестабильности, несмотря на провокации, направленные на разжигание конфликта. По его словам, с начала противостояния все турецкие подразделения приведены в состояние повышенной готовности.
4 марта Иран также выпустил баллистическую ракету в направлении Турции. Впоследствии стало известно, что ракету сбил американский эсминец в Средиземном море, жертв и пострадавших нет.