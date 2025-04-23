Россия потеряла свои базы в Сирии из-за Асада, – NYT

Новая власть Сирии стремится вернуть Асада, чтобы наказать его. Но Кремль отказал – и потерял свои базы на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Как связаны Асад и российское присутствие в Сирии

В начале декабря Асад сбежал в Россию. Впоследствии новая власть попросила Кремль выдать Асада. Взамен обещали сохранить присутствие России в Сирии. Но Москва отклонила этот запрос.

Мы сказали всем сторонам, что это военное присутствие должно соответствовать правовой базе Сирии. И любые новые соглашения должны обеспечить независимость Сирии, стабильность ее безопасности и то, что присутствие ни одной страны не создает угрозы или опасности для других стран через территорию Сирии,

– объяснил Ахмед аш-Шараа.

Во время правления Асада Россия направила в Сирию самолеты, военные корабли, солдат и военных советников. По словам аш-Шараа, Москва снабжала сирийскую армию на протяжении десятилетий. А потому оружие в Сирии – российское. Но другие страны пока не предлагали заменить его своими изделиями.

Пока не ясно, какую роль будет играть Россия в послевоенной Сирии. Но новая власть намекнула, что открыта к переговорам с Кремлем.

"Россия является постоянным членом Совета Безопасности. Оружие Сирии полностью российское. Есть много продовольственных и энергетических соглашений, на которые Сирия полагалась в течение многих лет. Мы должны принять во внимание эти сирийские интересы", – заявил аш-Шараа.