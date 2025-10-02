Месяцы масштабных ударов со стороны России свидетельствуют, что Москва смогла модифицировать свои ракеты, чтобы частично обходить украинскую противовоздушную оборону. Эффективность работы американских систем Patriot снизилась.

Украинские и западные чиновники оценили текущую ситуацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Почему эффективность украинской ПВО снизилась?

Примером таких изменений стали летние удары по предприятиям, производящим беспилотники: российские ракеты оказались значительно эффективнее против систем Patriot, которые США передали Украине. В издании уточняют, что речь идет, в частности, о вероятных обновлениях мобильного комплекса "Искандер-М" (дальностью до 500 километров) и авиационной баллистической ракеты "Кинжал" (до 480 километров).

Сейчас ракеты движутся по типичной траектории, а затем меняют курс и пикируют под большим углом или выполняют маневры, которые "запутывают и обходят" перехватчики Patriot,

– отмечают в FT.

Бывший украинский чиновник назвал такие возможные обновления "изменением правил игры" для России, тем более что поставки дополнительных перехватчиков Киеву продвигаются медленнее, чем ожидалось.

По данным Воздушных сил Украины, собранными аналитиками лондонского Центра информационной устойчивости, летом уровень перехвата баллистических ракет рос – в августе он достигал около 37% – однако в сентябре, несмотря на меньшую интенсивность запусков, этот показатель упал до примерно 6%. В среду Воздушные силы сообщили, что четыре выпущенные "Искандер-М" достигли предназначенных целей и не были сбиты.

"Этим летом ракетами было сильно повреждено по меньшей мере четыре завода по производству дронов в Киеве и окрестностях, заявили нынешние и бывшие украинские чиновники. Согласно публичным сообщениям местных чиновников, это включало удар 28 августа по объекту, производящему турецкие дроны Bayraktar", - добавили в Financial Times.

По словам двух собеседников FT, две ракеты в одной из атак были направлены именно на офисы компании, которая проектирует и производит компоненты для БпЛА; поблизости также пострадали здания ЕС и Британского Совета.

В издании напоминают, что Patriot – одна из немногих имеющихся в Украине систем, способных перехватывать баллистические ракеты, и первые признаки модернизации ракет противника проявились в заметном падении эффективности перехвата.

Вооруженные силы Украины имели трудности с последовательным использованием систем противовоздушной обороны Patriot для защиты от баллистических ракет Москвы из-за недавних тактических усовершенствований России, в частности совершенствования, которые позволяют ее ракетам менять траекторию и выполнять маневры, а не лететь традиционной баллистической траектории,

– констатировал в своем отчете специальный генеральный инспектор Агентства оборонной разведки США.

В этом отчете вспомнили и о российской атаке 28 июня, когда РФ запустила семь баллистических ракет, из которых Украина сбила только одну, а также обстрел 9 июля, который включал 13 ракет, из которых Киев уничтожил 7.

В своей оценке эксперты говорят, что вероятнее всего россияне корректируют программное обеспечение ракет – анализы траекторий и данные о перехвате позволяют оперативно вносить такие правки. Исследователь из Университета Осло Фабиан Гофман заметил, что "Искандер-М" способен на агрессивные маневры на конечном этапе, и вместо дорогих аппаратных модернизаций противник может просто перепрограммировать систему наведения: например, реализовать резкое затормаживание и стремительное пикирование, что затрудняет работу перехватчика Patriot.

Украина, свою очередь, делится данными о применении Patriot с Пентагоном и производителями (Raytheon и Lockheed Martin), чтобы те могли вносить нужные обновления. Однако, как предупреждают собеседники FT, инженерные и программные противодействия часто отстают от темпов эволюции тактик Москвы, поэтому Украина и ее партнеры должны постоянно адаптироваться к новым вызовам.

