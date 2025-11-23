Война в Украине находится в 2-х метрах от завершения, – Келлог
- Спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что война в Украине почти завершена.
- Мирный план США является процессом в разработке и не является окончательным решением.
Спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что война в Украине "в 2 метрах" от завершения. Он отметил, что "мирный план" является частью процесса.
Он считает, что план не является окончательным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир FoxNews.
Что Келлог говорит о мирном плане США?
Война в Украине находится в 2-х метрах от ее завершения,
– заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.
Он намекнул, что мирный план, предложенный США, является наработкой, "работой в процессе", а не окончательным планом.
Мирный план США обсудят в Швейцарии
В Швейцарии состоится встреча представителей США, ЕС и Украины. Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для консультаций в Швейцарии, которую возглавит Андрей Ермак.
В делегацию войдут чиновники, в частности Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Олег Иващенко и другие представители оборонных и безопасностных ведомств.
Позицию Брюсселя озвучит один из главных соратников президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – Бьорн Зайберт. На встрече ожидают присутствие представителей из Франции и Германии, ответственных за вопросы безопасности.