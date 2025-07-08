Президент Чехии сказал, кто сейчас побеждает в войне

Президент Чехии Петр Павел не согласен с утверждением врага, что Россия сейчас побеждает в войне против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Чехии для BBC.

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Павел о войне в Украине

Чешского лидера спросили его оценку как генерала относительно утверждений России, что она сейчас выигрывает на поле боя.

На российское утверждение я сказал бы, что победа имеет другой вид. Россия имеет несколько тактических успехов. Им удалось завладеть некоторыми частями украинской территории, но их продвижение стоит больших жертв и потерь. Я думаю, это очень, очень высокая цена за захват земель,

– ответил президент Чехии.

Он отметил, что пока украинские воины успешно держат оборону, в частности на сложных участках, и при этом наносят российским войскам огромные потери.

"Если война будет продолжаться в таком же духе, она продлится годами. Такое положение дел неприемлемо для всех. Вот почему мы стараемся... С одной стороны, поддерживать Украину в войне, демонстрировать России, что на поле боя нет победы, и одновременно оказывать максимальное давление – дипломатическое, политическое, экономическое, финансовое – на Россию, чтобы она поняла, что решение можно найти только за столом переговоров, а не на поле боя", – отметил Петр Павел.