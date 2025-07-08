Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какова актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:
- Личного состава – около 1 028 610 (+1 070) человек;
- танков – 10 995 (+0);
- боевых бронированных машин – 22 967 (+4);
- артиллерийских систем – 30 034 (+41);
- РСЗВ – 1 434 (+2);
- средств ПВО – 1 192 (+0);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 44 230 (+172);
- крылатых ракет – 3 439 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 54 456 (+86);
- специальной техники – 3 927 (+0).
Потери врага на 8 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о потерях России в войне против Украины за первое полугодие 2025 года. По его словам, украинские защитники уже ликвидировали более 230 тысяч российских оккупантов, 1 311 танков и 2 885 бронированных машин врага.