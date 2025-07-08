Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

  • Личного состава – около 1 028 610 (+1 070) человек;
  • танков – 10 995 (+0);
  • боевых бронированных машин – 22 967 (+4);
  • артиллерийских систем – 30 034 (+41);
  • РСЗВ – 1 434 (+2);
  • средств ПВО – 1 192 (+0);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 44 230 (+172);
  • крылатых ракет – 3 439 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54 456 (+86);
  • специальной техники – 3 927 (+0).

Потери России в войне против Украины на 8 июля 2025 года

Потери врага на 8 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о потерях России в войне против Украины за первое полугодие 2025 года. По его словам, украинские защитники уже ликвидировали более 230 тысяч российских оккупантов, 1 311 танков и 2 885 бронированных машин врага.