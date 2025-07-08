Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

Личного состава – около 1 028 610 (+1 070) человек;

танков – 10 995 (+0);

боевых бронированных машин – 22 967 (+4);

артиллерийских систем – 30 034 (+41);

РСЗВ – 1 434 (+2);

средств ПВО – 1 192 (+0);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 44 230 (+172);

крылатых ракет – 3 439 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 54 456 (+86);

специальной техники – 3 927 (+0).

Потери врага на 8 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о потерях России в войне против Украины за первое полугодие 2025 года. По его словам, украинские защитники уже ликвидировали более 230 тысяч российских оккупантов, 1 311 танков и 2 885 бронированных машин врага.