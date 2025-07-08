Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:

  • Особового складу – близько 1 028 610 (+1 070) осіб;
  • танків – 10 995 (+0);
  • бойових броньованих машин – 22 967 (+4);
  • артилерійських систем – 30 034 (+41);
  • РСЗВ – 1 434 (+2);
  • засобів ППО – 1 192 (+0);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44 230 (+172);
  • крилатих ракет – 3 439 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54 456 (+86);
  • спеціальної техніки – 3 927 (+0).

Втрати Росії у війні проти України на 8 липня 2025 року

Втрати ворога на 8 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про втрати Росії у війні проти України за перше півріччя 2025 року. За його словами, українські захисники вже ліквідували понад 230 тисяч російських окупантів, 1 311 танків і 2 885 броньованих машин ворога.