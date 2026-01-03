Впервые за долгое время появляются реальные причины для осторожного оптимизма: 2026 год может стать годом справедливого и длительного мира для Украины. В то же время для России он может стать моментом свержения режима Путина.

Такое мнение высказывает обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Почему режим Путина может упасть в 2026 году?

Он отмечает, что последние заявления Дональда Трампа о готовности мирного соглашения на 95% очевидно вызвали беспокойство в Москве. Кремль отреагировал традиционно для себя – через масштабную дезинформацию и преувеличенные нарративы, например, утверждение, что один из дворцов Путина якобы атаковали 91 беспилотником.

По информации ЦРУ, это, вероятно, была операция под фальшивым флагом, направленная на срыв переговоров, которые быстро выходят из-под контроля Кремля. При этом внутренняя сомнительность пропаганды уже заметна среди россиян, что ставит режим в еще более уязвимое положение.

По словам Бреттон-Гордона, Путин пытается создать раскол между Трампом и Зеленским, но Трамп сейчас значительно меньше поддается кремлевским манипуляциям, что приближает Белый дом к мирному решению, которое хоть и не идеальное для Украины, но катастрофическое для Москвы.

Крайне важна роль гарантий безопасности США и НАТО на 15 лет, что фактически обеспечивают защиту Альянса.

Это худший сценарий для Путина. Никакие манипуляции, даже на пике кремлевской пропагандистской машины, не смогли бы замаскировать такой результат под что-либо другое, кроме поражения,

– отмечает обозреватель.

Экономические факторы тоже работают против России: переговоры о редкоземельных минералах на Донбассе вероятно будут происходить под контролем Вашингтона, дополнительно возрастает вероятность репараций и ареста замороженных российских активов на 200 миллиардов долларов. Слабость армии и падение цен на нефть ниже 60 долларов за баррель только усиливают экономическое давление на Москву. Россия теперь понимает, что ее армия не может противостоять НАТО, даже без участия Соединенных Штатов.

"ЦРУ фактически лишило президента возможности видеть обман Кремля. Теперь Трамп крепко держит Путина за горло", - подчеркивает Бреттон-Гордон.

Несмотря на определенные опасения относительно ядерной эскалации, последние недели Кремль фактически прекратил обычные ядерные угрозы, понимая, что они больше не пугают европейских лидеров.

Впервые за много лет появились реальные основания для осторожного оптимизма. Если Трамп продолжит оказывать давление на Путина, а европейские страны НАТО продолжат восстанавливать реальную военную мощь – единый язык, который уважает Кремль, – то 2026 год может принести Украине справедливый и прочный мир,

– считает он.

Политолог Петр Олещук, напомнил в эфире 24 Канала, что в свое время Путина очень впечатлила расправа над Муаммаром Каддафи и Саддамом Хусейном и по сей день он об этом вспоминает, подчеркивая произвол. Кремлевского диктатора, вероятно, беспокоит и операция США в Венесуэле.

