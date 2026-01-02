Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Что видно на фейковом видео атаки на резиденцию Путина?

На кадрах видно, как дроны якобы атаковали путинскую резиденцию. На видео указана дата и время – 28 декабря 02:14 ночи.

Только вот выглядят беспилотники нереалистично, как и "взрывы" после них.

А в конце видео один из дронов эпично покидает кадр.

Видели FPV размером с автобус? Здесь они именно такие – гигантские, медленные и эпично взрываются в воздухе. Голливуд нервно курит,

– отметили в Центре стратегических коммуникаций.

