Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Дивіться також "Пропагандисти розслабились": в РНБО пояснили, навіщо був потрібен фарс з "атакою на Путіна"

Що видно на фейковому відео атаки на резиденцію Путіна?

На кадрах видно, як дрони нібито атакували путінську резиденцію. На відео зазначено дату і час – 28 грудня 02:14 ночі.

Тільки от виглядають безпілотники нереалістично, як і "вибухи" після них.

А наприкінці відео один із дронів епічно залишає кадр.

Бачили FPV розміром з автобус? Тут вони саме такі — гігантські, повільні й епічно вибухають у повітрі. Голлівуд нервово курить,

– зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.

Фейкова атака на резиденцію Путіна: дивіться відео

Брехня про атаку на резиденцію Путіна: що відомо?