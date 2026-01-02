Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
Дивіться також "Пропагандисти розслабились": в РНБО пояснили, навіщо був потрібен фарс з "атакою на Путіна"
Що видно на фейковому відео атаки на резиденцію Путіна?
На кадрах видно, як дрони нібито атакували путінську резиденцію. На відео зазначено дату і час – 28 грудня 02:14 ночі.
Тільки от виглядають безпілотники нереалістично, як і "вибухи" після них.
А наприкінці відео один із дронів епічно залишає кадр.
Бачили FPV розміром з автобус? Тут вони саме такі — гігантські, повільні й епічно вибухають у повітрі. Голлівуд нервово курить,
– зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.
Фейкова атака на резиденцію Путіна: дивіться відео
Брехня про атаку на резиденцію Путіна: що відомо?
Росія звинуватила Україну в атаці безпілотниками на резиденцію Путіна 29 грудня.
Йдеться про резиденцію, розташовану за 20 кілометрів від міста Валдай у Новгородській області, яка охоплює площу 250 гектарів.
Україна та Литва розкритикували російські звинувачення. А тим часом ОАЕ, Пакистан, Індія, Китай та Казахстан "засудили атаку".
Самі ж росіяни пригрозили "посилити" свою переговорну позицію та заявили, що збираються вести переговори тільки зі США.