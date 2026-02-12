"Есть только одна страна": Рютте назвал, кто может остановить Россию и завершить войну
- Марк Рютте назвал страну, которая может закончить войну в Украине.
- Генсек НАТО призвал посмотреть, что происходит с "Лукойлом" и "Роснефтью".
Генсек НАТО Марк Рютте не согласен, что Америка мало делает для Украины. Также чиновник высказался и относительно Европы.
Об этом он заявил в Брюсселе перед встречей министров обороны стран-членов НАТО. Детали передает Укринформ.
Кто может завершить войну в Украине?
Рютте уверен, что есть государство, способное разорвать тупик, в котором оказался мирный процесс.
Есть только одна страна, самая мощная нация на Земле – США, которая может это сделать под руководством президента Трампа, преодолеть тупик с Путиным, начать мирный процесс,
– сказал он.
По его словам, несправедливо говорить, что давления со стороны США на Россию мало. Мол, благодаря санкциям Америка "оказывает на Россию все возможное давление, как и европейцы".
"Посмотрите, что происходит с "Лукойлом", "Роснефтью" и всем остальным, что делают США. США до сих пор поставляют важные зенитное и другое смертельное оружие в Украину через программу PURL, которую финансируют канадские и европейские союзники и партнеры..." – высказался генсек.
Также он считает, что США возглавляют мирные усилия и делают "именно то, что нам нужно, когда речь идет об Украине".
Обратите внимание! Марк Рютте довольно часто делает комплиментарные заявления в отношении Америки. Вероятно, это потому, что он не хочет ссоры США с НАТО, ведь у них и так напряженные отношения.
Кто на самом деле может надавить на Россию?
Большинство аналитиков единодушны: следует давить на Китай. Именно он является "хозяином" России.
Политолог Максим Несвитайлов в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, что Америка не имеет сильных рычагов влияния на Россию. Вряд ли война завершится до лета 2026 года.
Тем временем в ЕС готовят план спасения экономики от Трампа и Китая. А все потому, что Европа чувствует экономическую угрозу с обеих сторон сразу.