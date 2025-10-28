Путин отдал приказ захватить Покровск, – The Financial Times
- Владимир Путин приказал захватить Покровск до середины ноября 2025 года, активизировав наступательные действия на востоке Украины.
- Потеря Покровска создала бы серьезные трудности для украинской армии, открывая врагу путь на новые направления наступления.
Российские войска усилили наступательные действия на востоке Украины, в частности в Донецкой области. Активизация операции произошла на фоне безрезультатных мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
Владимир Путин поставил военному командованию задачу установить контроль над Покровском до середины ноября 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.
Смотрите также Удар по Белгородской дамбе и городские бои в Покровске: как изменилась линия фронта за неделю
Как российские войска пытаются захватить Покровск?
По информации издания, отдельные российские подразделения уже проникли в город, хотя украинская сторона опровергает заявления о полном окружении. В Генштабе подтвердили, что в Покровске находится примерно 200 российских военных, и боевые действия продолжаются по всей линии фронта длиной более тысячи километров.
Financial Times отмечает, что Покровск до 2024 года был важным транспортно-логистическим центром, и его потеря создала бы серьезные трудности для украинской армии, открыв врагу путь на новые направления наступления.
Бои идут не только на подступах к городу, но и в его пределах, где действуют российские диверсионные группы. Украинское командование сообщает, что ситуация осложнена постоянными ударами по инфраструктуре, которые затрудняют логистику.
Наступление, что продолжается уже несколько месяцев, сопровождается постепенным продвижением российских войск в направлении Лимана и Константиновки. Основной удар противник концентрирует на районе Покровск-Мирноград – промышленной агломерации с довоенным населением около 100 тысяч человек.
Россия пытается выйти к стратегическим трассам и ударить по украинским маршрутам снабжения, используя беспилотники и артиллерию.
В эфире 24 Канала военный обозреватель Денис Попович отметил, что если Украина потеряет Покровско-Мирноградскую агломерацию, то врагу откроется путь на Днепропетровщину.
Какова ситуация в Покровске?
По информации Генштаба, в Покровске, где продолжаются активные боевые действия, находятся около 200 российских военных. Украинские военные пытаются стабилизировать ситуацию. В Покровске продолжаются стрелковые бои и работают подразделения БпЛА. Оккупанты хотят закрепиться в городской застройке, однако их действия срывают ВСУ.
В 7 корпусе ДШВ заявили, что оккупанты по состоянию на 27 октября полноценно не контролируют ни одного района города. За 25 – 26 октября в Покровске было уничтожено около 40 россиян. В то же время, по словам воинов, оккупанты не пытаются закрепиться в городе, а намерены продвинуться дальше на север. Таким образом силы обороны города распыляются, а россияне пытаются отрезать логистические пути.