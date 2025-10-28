Путін віддав наказ захопити Покровськ, – The Financial Times

Російські війська посилили наступальні дії на сході України, зокрема в Донецькій області. Активізація операції відбулася на тлі безрезультатних мирних ініціатив президента США Дональда Трампа.

Владімір Путін поставив військовому командуванню завдання встановити контроль над Покровськом до середини листопада 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Financial Times.

Дивіться також Удар по Бєлгородській дамбі та міські бої в Покровську: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як російські війська намагаються захопити Покровськ?

За інформацією видання, окремі російські підрозділи вже проникли до міста, хоча українська сторона спростовує заяви про повне оточення. У Генштабі підтвердили, що в Покровську перебуває приблизно 200 російських військових, і що бойові дії тривають по всій лінії фронту завдовжки понад тисячу кілометрів.

Financial Times наголошує, що Покровськ до 2024 року був важливим транспортно-логістичним центром, і його втрата створила б серйозні труднощі для української армії, відкривши ворогові шлях на нові напрямки наступу.

Бої точаться не лише на підступах до міста, а й у його межах, де діють російські диверсійні групи. Українське командування повідомляє, що ситуація ускладнена постійними ударами по інфраструктурі, які ускладнюють логістику.

Наступ, що триває вже кілька місяців, супроводжується поступовим просуванням російських військ у напрямку Лимана та Костянтинівки. Основний удар противник концентрує на районі Покровськ-Мирноград – промисловій агломерації з довоєнним населенням близько 100 тисяч людей.

Росія намагається вийти до стратегічних трас і вдарити по українських маршрутах постачання, використовуючи безпілотники та артилерію.

В ефірі 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович зазначив, що якщо Україна втратить Покровсько-Мирноградську агломерацію, то ворогу відкриється шлях на Дніпропетровщину.

Яка ситуація у Покровську?