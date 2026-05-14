Один звонок Си Цзиньпина может закончить войну в Украине, – сенатор Грэм
- Сенатор Линдси Грэм заявил, что Китай может прекратить войну в Украине, если Си Цзиньпин позвонит и прекратит закупку российской нефти и газа.
- Грэм подготовил законопроект о введении тарифов против Китая из-за закупки им российских энергоносителей.
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Китай имеет реальные рычаги влияния для прекращения войн в Украине и вокруг Ирана. По его словам, Си Цзиньпину достаточно сделать 1 звонок.
Об этом сенатор Линдси Грэм заявил в эфире Fox News.
Как Си Цзиньпин может легко закончить войну в Украине?
По словам политика, именно закупки российской нефти и газа позволяют Кремлю поддерживать экономику и продолжать войну против Украины. Также он отметил, что Китай скупает около 90% иранской нефти, фактически поддерживая Тегеран.
Грэм отметил, что в случае прекращения таких закупок Иран потерпел бы серьезный экономический удар. По его мнению, Пекин способен существенно повлиять на развитие обоих конфликтов, если примет соответствующее решение.
И мое послание президенту Трампу – мы вас поддерживаем. И если Китай продолжит это делать, при этом не заплатив цену за дестабилизацию мира, тогда мы сделаем огромную ошибку,
– подчеркнул Грэм.
Кроме того, Грэм сообщил, что подготовил законопроект, который предусматривает введение тарифов против Китая из-за закупки российских нефти и газа.
Трамп посещает Китай
Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин впервые с 2017 года, сопровождаемый Илоном Маском, Тимом Куком и другими бизнесменами.
Лидеры обсудят войну в Иране, торговлю и продажу оружия Тайваню.
Визит Трампа сопровождался церемонией и дипломатическими жестами, а также участием американских бизнес-лидеров, которые стремятся зайти на китайский рынок.